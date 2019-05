Dow Jones - 2,4 % und Nasdaq - 3,6 % ist für ein New Yorker Verhältnis ein Schock. Boeing, Caterpillar und Apple waren mit Verlusten zwischen 4,6 % und 5,1 % die größten Verlierer. Ursache ist die chinesische Retourkutsche mit Zöllen auf rund 60 Mrd. $ US-Lieferungen. Eine Ausweitung ist denkbar, aber die Relationen sind schon erkennbar: Die Amerikaner belegen 300 Mrd. $ Lieferungen, die Chinesen 60 Mrd. $ und darin dokumentiert sich das Kräfteverhältnis zwischen beiden. Wie geht so etwas aus? In einem Kompromiss. Denn nun stehen sich beide wie Boxer gegenüber und müssen entscheiden, wer der wirklich Stärkere ist.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info