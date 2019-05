The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A169HP6 IKB DT.IND.BK.MTN 16/19 BD00 BON USD N

CA MW6F XFRA DE000NRW0EP6 LAND NRW SCHATZ12R1194 BD00 BON EUR N

CA XFRA US91087BAE02 MEXICO 18/28 BD00 BON USD N

CA XFRA USU12501AR01 CCO HLDGS 17/27 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA US263534CL10 DU PONT NEMOURS 2020 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1770919873 CAP.VALENTINE 18/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013171006 CAISSE D DEPOTS E.C.16-19 BD02 BON USD N

CA XFRA US222213AQ37 CEB 17/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US459200JE27 INTL BUS. MACH. 16/19 BD02 BON USD N

CA 95A XFRA LU0445408270 ALTISOURCE PTF SOLNS DL 1 EQ01 EQU EUR N