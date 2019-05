The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0263275 WESTPAC BKG 19/24 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000DD5AJN4 DZ BANK CLN E.9680 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AJP9 DZ BANK CLN E.9681 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AJQ7 DZ BANK CLN E.9682 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AJR5 DZ BANK CLN E.9683 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AJS3 DZ BANK CLN E.9684 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4W79 LB.HESS.THR. IHS 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB118V1 LBBW STUFENZINS 19/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013420023 HSBC FR 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA GB00BJLR0J16 GROSSBRIT. 19/49 BD01 BON GBP N

CA XFRA DE000A2TSEB6 JOH.FR.BEHRENS ANL 24 BD02 BON EUR N

CA XFRA US04522KAA43 AIIB 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US620076BN89 MOTOR.SOLUT. 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US67103HAH03 O RETOMOTIVE 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1990952779 CIRSA FIN.IN 19/25 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1991219442 PHILIPPINEN 19/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1995662027 ADECCO INTL FINL S. 19/29 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1996435688 CEPSA FIN. 19/25 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1998215393 BAXTER INTL 19/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1998215559 BAXTER INTL 19/29 BD02 BON EUR N

CA UFG3 XFRA ES06189009D6 FERROVIAL S.A. -ANR.- EQ00 EQU EUR N

CA 2US XFRA US65343E1082 NEXTCURE INC. DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA 2W9 XFRA US83548F1012 SONIM TECHNOLOGIE DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA 15XB XFRA US92836Y2019 VISLINK TECHS DL-,00001 EQ00 EQU EUR N