FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

ADM XFRA US0394831020 ARCHER DANIELS MIDLAND 0.312 EUR

AT4 XFRA US03820C1053 APPLIED IND. TECHS 0.276 EUR

QFI XFRA US0259321042 AMER. FINL GRP 1.335 EUR

AGJ XFRA US0010841023 AGCO CORP. DL-,01 0.142 EUR

NYVF XFRA TH0438010R10 ITALIAN-THAI -NVDR- BA 1

AY7A XFRA KYG0535Q1331 ASM PAC.TECHN. NEW HD-,10 0.159 EUR

TH3B XFRA HK0008011667 PCCW LTD CONS. 0.025 EUR

04M XFRA US75605Y1064 REALOGY HOLDINGS DL-,01 0.080 EUR

0SU XFRA US86722Y1010 SUNCOKE ENER.P.UTS DL-,01 0.356 EUR

LAG XFRA FR0000130213 LAGARDERE NOM. EO 6,10 1.300 EUR

VVD XFRA FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 0.920 EUR

12R XFRA SE0005757267 RECIPHARM AB B 0.115 EUR

2RM XFRA US75524W1080 RE/MAX HLDGS A DL -,0001 0.187 EUR

MDH XFRA US5526761086 M.D.C. HLDGS DL -,01 0.267 EUR

SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.065 EUR

EN3 XFRA CA29250N1050 ENBRIDGE INC. 0.489 EUR

QNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.007 EUR

MOS XFRA BE0003735496 ORANGE BELGIUM S.A. 0.500 EUR

NAL XFRA AU000000NAB4 NATL AUSTR. BK 0.515 EUR

JUB XFRA AU000000JIN0 JUMBO INTERACTIVE LTD 0.050 EUR

BDPA XFRA ARP125991090 BBVA BCO FR. AP 1 0.078 EUR

DLLN XFRA US2578672006 DONNELLEY NEW DL 1,25 0.027 EUR

AEBA XFRA US0185223007 ALLETE INC. NEW 0.523 EUR

2L3 XFRA US50218P1075 LSC COMMUNICATIONS DL-,01 0.231 EUR

4HK XFRA HK0000093390 HKT TRUST A.HK.LTD ST.UTS 0.044 EUR

1NS XFRA CNE100001NV2 SINOPEC ENG.(GRP) H YC 1 0.016 EUR

PEN XFRA US69318G1067 PBF ENERGY INC. CL.A 0.267 EUR

SRU XFRA US8536661056 STAND. MOTOR PROD. DL 2 0.205 EUR

MUO XFRA US6253831043 MULTI-COLOR CORP. 0.045 EUR

0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.052 EUR

OG9 XFRA US68235P1084 ONE GAS INC. DL-,01 0.445 EUR

1HH XFRA HK0000218211 HUA HONG SEMICONDUCTOR 0.035 EUR

11P XFRA US69318Q1040 PBF LOGISTICS LP UTS 0.454 EUR

MBE XFRA US60740F1057 MOBILE MINI INC. DL-,01 0.245 EUR

2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.169 EUR