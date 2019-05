FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SFP1 XFRA DE000A0AHT46 ALZCHEM GROUP AG INH. ON 0.090 EUR

VOW3 XFRA DE0007664039 VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 4.860 EUR

VOW XFRA DE0007664005 VOLKSWAGEN AG ST O.N. 4.800 EUR

UZU XFRA DE0007551509 UZIN UTZ AG O.N. 1.300 EUR

NSU XFRA DE0006757008 AUDI AG O.N. 4.800 EUR

EXHD XFRA DE0006289499 I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF 0.337 EUR

EXHC XFRA DE0006289481 I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF 0.288 EUR

EXHB XFRA DE0006289473 I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF 0.229 EUR

EXHA XFRA DE0006289465 ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF 0.258 EUR

PGH1 XFRA CH0021783391 PARGESA HLDG INH. SF 20 2.261 EUR

LAV XFRA CA78460T1057 SNC - LAVALIN GRP 0.066 EUR

62M XFRA CA59162N1096 METRO INC. 0.133 EUR

VGA XFRA CA3759161035 GILDAN ACTIVEWEAR SV 0.119 EUR

H5V XFRA BE0003760742 HOME INVEST BELGIUM 1.000 EUR

HWY XFRA US0193301092 ALLIED MOTION TECHS DL-01 0.027 EUR

GLJ XFRA DE000A161N30 GRENKE AG NA O.N. 0.800 EUR

2CU XFRA US1638511089 CHEMOURS CO. DL-,01 0.223 EUR

NJBC XFRA SE0008321293 NIBE INDUSTRIER B 0.120 EUR

XFRA GB00BYWLR183 AUDLEY FDG 16/36 MTN 0.000 %

P6J1 XFRA US73181M1172 POLYUS PJSC GDR 1/2 0.979 EUR

WXI1 XFRA DE0005896922 V/A STIFTUNGSFONDS UI 0.750 EUR

WBCC XFRA US9612143019 WESTPAC BKG SP.ADR/1 0.586 EUR

CSUA XFRA NL0010583399 CORBION N.V. NAM. EO-,25 0.560 EUR

VAHB XFRA CH0021545667 VAUDOISE AS.HLD.NA.B SF25 11.480 EUR

EA71 XFRA US30224P2002 EXTENDED STAY PA.C.1S.1B 0.205 EUR

C7T XFRA PTCTT0AM0001 CTT-CORREIOS DE PO.EO 0,5 0.100 EUR

0AK XFRA US03852U1060 ARAMARK DL -,01 0.098 EUR

XFRA GB00BYWLQZ51 AUDLEY FDG 16/36 MTN 0.000 %

XFRA GB00BYWLR290 AUDLEY FDG 16/36 MTN 0.000 %

45B XFRA US09225M1018 BLACK STONE MINER.LP UTS 0.329 EUR

XFRA US726503AE55 PLAINS A.PIPE. 17/UND.FLR 27.259 EUR

1ZK XFRA NO0010815673 FJORDKRAFT HOLDING ASA 0.224 EUR

F1K XFRA NO0010792625 FJORD1 ASA NK 2,50 0.275 EUR

KOZ XFRA NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN NK 1,25 0.255 EUR

VOWA XFRA US9286626000 VOLKSWAGEN AG ADR 1/5/O.N 0.483 EUR