FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

O5P XFRA SG2P56002559 FAR EAST ORCHA.-LOC-SD-50

FCC XFRA ES0122060314 FOMENT.CON.CONTR.INH.EO 1

UFG XFRA ES0118900010 FERROVIAL S.A.INH. EO-,20

D2J XFRA CH0023405456 DUFRY AG NAM. SF 5

2GF XFRA AU000000TER9 TERRACOM LTD

MKC XFRA SE0009268154 AAC MICROTEC AB O.N.

XFRA US92836Y1029 VISLINK TECHS DL-,00001

V72F XFRA SE0011089259 BETSSON AB B SK 0,335