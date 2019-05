Der Euro hat sich am Dienstag weiter über der Marke von 1,12 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1240 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1245 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag dürften Anleger vor allem auf die Konjunkturerwartungen des Mannheimer ZEW-Instituts blicken. Die Umfrage unter Finanzfachleuten gilt als zuverlässiger Hinweisgeber auf Trendwenden in der konjunkturellen Entwicklung Deutschlands. In den vergangenen Monaten ist das Stimmungsbarometer regelmäßig gestiegen. Für Mai wird ebenfalls mit einem Anstieg gerechnet./bgf/zb

ISIN EU0009652759

AXC0071 2019-05-14/07:35