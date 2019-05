Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Signature AG -1% auf 0,99, davor 6 Tage im Plus (78,57% Zuwachs von 0,56 auf 1), Bitcoin -4,94% auf 6945,3, davor 6 Tage im Plus (28,06% Zuwachs von 5705,13 auf 7306,19), freenet -2,6% auf 20,2, davor 5 Tage im Plus (5,2% Zuwachs von 19,71 auf 20,74), Roche GS 0% auf 258,05, davor 5 Tage im Minus (-4,18% Verlust von 269,3 auf 258,05), Rheinmetall -3,62% auf 98,36, davor 3 Tage im Plus (5,86% Zuwachs von 96,4 auf 102,05), Nike -1,69% auf 82,53, davor 3 Tage im Plus (1,71% Zuwachs von 82,54 auf 83,95), World Bank 0.0 Dec25 EUR Str. -0,35% auf 59,596, davor 3 Tage im Plus (0,95% Zuwachs von 59,24 auf 59,8), Apache Corp. -3,46% auf 30,14, davor 3 Tage im Plus (2,33% Zuwachs von 30,51 auf 31,22), Consus Real Estate -1,62% auf 7,9, davor 3 Tage im Plus (11,53% ...

