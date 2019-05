Die Anteilscheine der Lufthansa haben zum Auftakt in die neue Handelswoche erneut deutlich an Wert verloren. Mittlerweile liegt der Börsenwert des europäischen Marktführers sogar wieder weit unter dem ausgewiesenen Eigenkapital - was eigentlich ökonomischer Unsinn ist. Immerhin gab es auch einen Hoffnungsschimmer.

