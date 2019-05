AUDITcapital GmbH: Neues Crowd-Investment ermöglicht Beteiligung an Bürger-Windenergieprojekt ab 250 Euro DGAP-News: AUDITcapital GmbH / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Sonstiges AUDITcapital GmbH: Neues Crowd-Investment ermöglicht Beteiligung an Bürger-Windenergieprojekt ab 250 Euro 14.05.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bürgerwind Dörentrup - Jetzt in Windenergie investieren Mit AUDITcapital können Privatanleger nun ein Windenergieprojekt in Nordrhein-Westfalen unterstützen und dabei finanziell profitieren - mit einer jährlichen Rendite von 3,5 Prozent bei einer Laufzeit von rund fünf Jahren. Die Bürgerenergiegenossenschaft Dörentrup-Wendlinghausen eG plant die Errichtung einer Windenergieanlage mit einer Nennleistung von 3,6 Megawatt in der nordrhein-westfälischen Gemeinde Dörentrup. Nach der Fertigstellung im zweiten Halbjahr 2020 können damit bilanziell bis zu 3.600 Haushalte versorgt und jährlich bis zu 6.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Privatinvestoren haben nun die Chance sich mit einer Summe zwischen 250 und 10.000 Euro an dem Energiewende-Projekt zu beteiligen. Eine jährliche Verzinsung von 3,5 Prozent bei einer Laufzeit von rund 5 Jahren gewährleisten eine attraktive Rendite der Investition. Das Crowdinvestment wird vom Investment-Dienstleister AUDITcapital über die Plattform auditcapital.de organisiert und ist noch bis Ende Juli dieses Jahres offen für Investoren. Der Bau der Windenergieanlage kostet insgesamt etwa 5,6 Millionen Euro. Davon werden eine Million Euro als Eigenkapital von den Genossenschaftsmitgliedern eingebracht. Weitere 4,1 Millionen werden über ein Bankdarlehen finanziert. Für das Crowdinvesting steht ein Gesamtvolumen 500.000 Euro zur Verfügung. Bis zum Erreichen der Fundingschwelle in Höhe von 250.000 Euro wird das Geld bei einem Treuhänder "geparkt". Erst wenn dieser Wert überschritten wird und eine Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz erteilt ist, wird das Geld an die Genossenschaft ausgezahlt. Projektentwickler mit 20 Jahren Erfahrung Die Vorstände der Bürgerenergiegenossenschaft, Manfred und Torben Meyer-Gattermann besitzen langjährige Erfahrung mit der Planung und dem Betrieb von Windenergieanlagen. Für das Projekt in Dörentrup konnten sie den renommierten Projektentwickler VSB Neue Energien Deutschland GmbH als Partner gewinnen, der bereits seit mehr als 20 Jahren Windenergieprojekte entwickelt. Für das nun geplante Projekt setzt VSB auf eine Windenergieanlage des Herstellers Vestas mit dreistufigem Getriebe, 136 Meter Rotordurchmesser und 3,6 Megawatt Leistung. Die Fläche, auf der die Windenergieanlage errichtet wird, ist dafür bereits langfristig gesichert. Weitere Informationen, wie ein ausführliches Projekt-Exposee und detaillierte Ertragsanalysen, stehen auf der Webseite von AUDITcapital unter folgendem Link zur Verfügung: https://auditcapital.de/buergerwind-doerentrup/ Das Beteiligungsangebot auf einen Blick: * Laufzeit: bis 31.12.2023 * Festzins p.a.: 3,5% * Mindestanlagebetrag: 250,- Euro * Maximalanlagebetrag: 10.000,- Euro * Beteiligungsvolumen: 500.000,- Euro Hinweis gem. § 12 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz Der Erwerb dieser angebotenen Vermögensanlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Über AUDITcapital: Die AUDITcapital GmbH agiert als ganzheitlicher Dienstleister für nachhaltige Investments mit dem Branchenfokus Erneuerbare Energien. Als Schnittstelle zwischen Kapitalmarkt und Projekten der nachhaltigen Energieversorgung setzt AUDITcapital auf der einen Seite gemeinsam mit Projektentwicklern und Initiatoren Bürgerbeteiligungen um. Auf der anderen Seite berät sie Privatinvestoren und institutionelle Anleger bei ihrer Investition in die Energiewende. Kunden profitieren von mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Entwicklung und dem Betrieb Erneuerbarer Energieanlagen innerhalb der Unternehmensgruppe. Ein fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie ist es, neben institutionellen Investoren auch Bürger und Privatanleger am finanziellen Erfolg eines Projektes teilhaben zu lassen. Wer also seinem Geld einen dauerhaften Energieschub verleihen möchte, findet hier mehr Informationen: https://auditcapital.de/ Kontakt AUDITcapital GmbH Isatu Hirche | Geschäftsführung Pilgrimstein 35a 35037 Marburg Tel: +49 6421 80 41 914 Mobil: +49 172 886 83 78 Mail: hirche@auditcapital.de Web: https://auditcapital.de/ 14.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 810745 14.05.2019 AXC0079 2019-05-14/08:00