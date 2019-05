PANTAFLIX erweitert Angebot um Abonnement und werbefinanziertes Video on Demand DGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Sonstiges PANTAFLIX erweitert Angebot um Abonnement und werbefinanziertes Video on Demand 14.05.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PANTAFLIX erweitert Angebot um Abonnement und werbefinanziertes Video on Demand München, 14. Mai 2019. Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) baut ihr Video-Angebot pantaflix.com weiter aus. Künftig werden PANTAFLIX-Kunden Zugriff auf noch mehr Video-Inhalte haben und dabei selbst entscheiden, wie sie ihre Film- oder Serieninhalte abrufen wollen. Unabhängig davon, ob sie werbefinanzierte Inhalte kostenlos sehen möchten (AVoD), sich lieber für neue spannende Pakete im Abo-Modell (SVoD) entscheiden oder den Blockbuster im bisher gewohnten Transactional Video-on-Demand (TVoD) abrufen: PANTAFLIX bietet künftig allen Kunden mehr Auswahl und noch mehr Möglichkeiten. Diese Erweiterung des Services eröffnet der Unternehmensgruppe die Möglichkeit, zusätzliche Umsatzpotenziale und neue Kundenkreise in einem dynamisch wachsenden VoD-Markt zu erschließen. Allein der deutsche Streaming-Markt weist im Jahr 2019 eine beachtliche Größe auf. Dabei gehen Marktforscher davon aus, dass das Gesamtumsatzvolumen im TVoD-Bereich etwa 170 Millionen Euro beträgt; AVoD kommt auf etwa 600 Millionen Euro. Ungleich größer ist das Volumen beim SVoD-Zugangsweg. Dieses soll sich auf rund 890 Millionen Euro belaufen. Die Maßnahmen werden eng durch das Executive Team um PANTAFLIX Chief Operating Officer (COO) Thilo Schlüter und Manuel Uhlitzsch begleitet. Dabei profitiert nicht nur PANTAFLIX von einem massiven Zuwachs der potenziellen Kundenbasis und einer spürbaren Reduzierung der Kundengewinnungskosten. Gleichzeitig profitieren auch die PANTALFIX-Content-Partner, die nun über ein noch differenzierteres Verwertungsmodell größtmögliche Flexibilität bei der Monetarisierung ihrer Inhalte haben werden. "Durch die Erweiterung der Plattform-Strategie dringen wir mit PANTAFLIX in zwei zusätzliche umsatzstarke Märkte vor. Wir erschließen uns zeit- und kostensparend weitere neue, attraktive Kundengruppen und können dabei das volle Leistungspotenzial unserer hochskalierbaren VoD-Plattform ausschöpfen. So profitieren alle: Unsere Kunden, unsere Content-Partner und wir - das war und ist der PANTAFLIX-Weg", sagt PANTAFLIX Chief Executive Officer (CEO) Nicolas Paalzow. Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Das Unternehmen verfolgt einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Brand-Integration-Einheit March & Friends sowie der Kreativ- und Produktionsagentur Creative Cosmos 15, ist auch die cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der globalen Verfügbarkeit von internationalen Inhalten. Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Warner Bros., StudioCanal und Premiere Digital Services. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, Köln und München. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com. Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 1250903-30 E-Mail: sh@crossalliance.de 14.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PANTAFLIX AG Holzstraße 30 80469 München Deutschland Telefon: +49 89 2323 85 50 Fax: +49 89 2323 85 519 E-Mail: ir@pantaflix.com Internet: www.pantaflixgroup.com ISIN: DE000A12UPJ7 WKN: A12UPJ Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange; BX EQS News ID: 810687 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 810687 14.05.2019 ISIN DE000A12UPJ7 AXC0081 2019-05-14/08:00