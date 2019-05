First Sensor startet mit profitablem Wachstum in das Geschäftsjahr 2019 DGAP-News: First Sensor AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis First Sensor startet mit profitablem Wachstum in das Geschäftsjahr 2019 14.05.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. First Sensor startet mit profitablem Wachstum in das Geschäftsjahr 2019 - Umsatz erreicht 41,4 Mio. Euro, EBIT-Marge 9,9 % - Produktgruppen Photonics und Pressure treiben das Geschäft in den Zielmärkten Industrial und Medical - Vorstand bestätigt Guidance: 160-170 Mio. Euro Umsatz, EBIT-Marge 8,5-9,5 % Der Umsatz belief sich im ersten Quartal 2019 auf 41,4 Mio. Euro. Dies entspricht einem Zuwachs von 6,9 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr (34,5 Mio. Euro). Dabei konnten vor allem die Umsätze in den Produktgruppen Pressure und Photonics gesteigert werden. Das Plus belief sich auf jeweils 3,5 Mio. Euro. Rund 70 Prozent des Quartalsumsatzes wurden mit kundenspezifischen Lösungen erzielt. Die positive Umsatzentwicklung spiegelt sich auch im Betriebsergebnis (EBIT) wider. Es beträgt 4,1 Mio. Euro, ein Plus von 3,0 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr (1,1 Mio. Euro). Dieser Anstieg ist auf das höhere Umsatzniveau sowie eine verbesserte Rohmarge zurückzuführen. Die EBIT-Marge erreicht im ersten Quartal 2019 9,9 Prozent (VJ: 3,1 Prozent) und liegt damit leicht über dem Planniveau für das Gesamtjahr. "Das erste Quartal 2019 zeigt einmal mehr, dass unsere Strategie für profitables Wachstum sukzessive ihre Wirkung entfaltet und die eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung von Economies of Scale und operativer Exzellenz greifen", sagt Dr. Dirk Rothweiler, CEO der First Sensor AG. "Die Nachfrage nach unseren Sensoren für Photonik und Druck profitiert weltweit von der zunehmenden Digitalisierung und Konnektivität von Industrie, Medizintechnik und Mobilität. Das schafft die Grundlage für unser Ziel, mittelfristig ein jährliches Umsatzwachstum von 10 Prozent zu erreichen." Zielmärkte Im Zielmarkt Industrial erwirtschaftete First Sensor im ersten Quartal 2019 einen Umsatz in Höhe von 22,2 Mio. Euro. Damit lag er 5,9 Mio. Euro über dem Wert des Vorjahres (16,3 Mio. Euro). Dies ist auf eine erhöhte Nachfrage für Imaging-Lösungen sowie Standarddrucksensoren zurückzuführen. Im Zielmarkt Medical konnte im ersten Quartal 2019 mit 9,8 Mio. Euro ein Umsatzplus von 2,4 Mio. Euro gegenüber dem ersten Quartal 2018 (7,4 Mio. Euro) erzielt werden. Dies resultiert aus erhöhten Stückzahlbedarfen für Imaging-Lösungen der optischen Diagnostik sowie einer weiterhin hohen Nachfrage nach Drucksensoren der H-Serie für Beatmungsgeräte. Im Zielmarkt Mobility erreichte der Umsatz im ersten Quartal 2019 9,5 Mio. Euro. Dies sind 1,3 Mio. Euro weniger als im Vorjahr (10,8 Mio. Euro). Der Rückgang ist auf ein geopolitisch weiterhin volatiles Umfeld und daraus resultierenden Abrufverschiebungen zurückzuführen. Auftragseingang und Auftragsbestand Der Auftragseingang liegt mit 42,3 Mio. Euro 3,0 Mio. Euro über dem Wert des Vorjahres (39,3 Mio. Euro). Die Book-to-Bill-Ratio erreicht 1,02 und signalisiert weiteres Wachstum. Der Auftragsbestand erreicht im ersten Quartal 2019 98,4 Mio. Euro und liegt 1,1 Mio. Euro über dem Vorjahresniveau (97,3 Mio. Euro). Rund 70 Prozent der Aufträge sind dabei für das Jahr 2019 terminiert. Bilanz und Cashflow Die Bilanzsumme stieg per 31.3.2019 auf 170,1 Mio. Euro (31.12.2018: 168,4 Mio. Euro). Mit 36,5 Mio. Euro sind die Vorräte im Berichtszeitraum um 4,3 Mio. Euro im Vergleich zum 31.12.2018 (32,2 Mio. Euro) gestiegen. Die gute Auftragslage für das laufende Geschäftsjahr und die damit verbundene Sicherstellung der Lieferfähigkeit begründen diese Entwicklung. Mit 11,8 Mio. Euro verringerten sich die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 6,1 Mio. Euro im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2018 (17,9 Mio. Euro). Dieser im Jahresabschluss 2018 bereits sichtbare Trend setzt sich aufgrund eines veränderten Forderungsmanagements positiv fort. Das Working Capital beläuft sich auf 36,1 Mio. Euro nach 37,3 Mio. Euro im Vorjahr. Dies ist auf die deutliche Reduzierung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen, die den Anstieg der Vorräte mehr als kompensiert. Ebenso reduzierte sich das Capital Employed von 123,1 Mio. Euro auf 122,2 Mio. Euro. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt im Berichtszeitraum 5,5 Mio. Euro. Dies ist eine Verbesserung von 5,4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr (0,1 Mio. Euro) und auf das positive Betriebsergebnis zurückzuführen. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit beträgt zum 31.03.2019 -2,5 Mio. Euro. Er liegt damit infolge weiterer Investitionen in profitables Wachstum 0,5 Mio. Euro über dem Vorjahr (-2,0 Mio. Euro). Zum Abschluss des ersten Quartals liegt der Free Cashflow bei 3,0 Mio. Euro. Er verbessert sich damit um 4,9 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr (-1,9 Mio. Euro). Ausblick Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet der Vorstand bei gleichbleibenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einen Umsatz zwischen 160 und 170 Mio. Euro. Einhergehend mit dem Umsatzwachstum sollen Skaleneffekte und weitere Maßnahmen zur Verbesserung von Effizienz und Produktivität positiv auf die Profitabilität wirken. Auf dieser Basis wird für das Geschäftsjahr 2019 weiterhin eine EBIT-Marge zwischen 8,5 und 9,5 Prozent erwartet. "2020 soll unsere EBIT-Marge dann bereits nachhaltig bei 10 Prozent liegen," so CFO Dr. Mathias Gollwitzer. Die Mitteilung zum 1. Quartal 2019 steht im Internet im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung (https://www.first-sensor.com/de/investor-relations/results-center/). Die Ergebnisse des 1. Quartals 2019 werden zudem am Dienstag, den 14. Mai 2018, um 11:00 Uhr CEST im Rahmen einer Präsentation erläutert: https://webcasts.eqs.com/firstsensor20190514 Über die First Sensor AG Gegründet als Technologie-Startup in den frühen 1990er Jahren, ist First Sensor heute ein weltweit tätiges Sensorikunternehmen. Basierend auf dem Knowhow in Chip Design und Production sowie Microelectronic Packaging entstehen Standardsensoren und kundenspezifische Sensorlösungen in den Bereichen Photonics, Pressure und Advanced Electronics für den stetig wachsenden Bedarf in Schlüsselanwendungen für die Zielmärkte Industrial, Medical und Mobility. Die Strategie ist auf profitables Wachstum ausgerichtet und fokussiert auf Schlüsselkunden und -produkte, Vorwärtsintegration und die Stärkung der internationalen Präsenz. First Sensor ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard WKN: 720190 ISIN: DE0007201907 SIS]. Weitere Informationen: www.first-sensor.com. Disclaimer Aussagen die sich auf die zukünftige Entwicklung beziehen, basieren auf unserer sorgfältigen Einschätzung zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können von den geplanten Ergebnissen erheblich abweichen, da sie von einer Vielzahl von Markt- und Wirtschaftsfaktoren abhängen, die sich teilweise dem Einfluss des Unternehmens entziehen. Kennzahlen auf einen Blick (Rundungsdifferenzen möglich) in Q1 17 Q2 17 Q- Q4 17 Q1 18 Q2 Q3 18 Q4 18 Q1 Mio. 3 18 2019 EUR, 1- sofern 7 nicht anders angege- ben Umsatz 34,3 34,6 3- 39,3 34,5 39,- 40,8 40,0 41,4 9- 9 ,- 3 Indus- 17,8 18,3 1- 19,6 16,3 20,- 20,7 22,6 22,2 trial 9- 7 ,- 4 Medi- 6,4 6,4 7- 7,6 7,4 9,0 9,5 8,7 9,8 cal ,- 6 Mobili- 10,1 9,9 1- 12,1 10,8 10,- 10,5 8,7 9,5 ty 2- 2 ,- 3 EBITDA 4,0 3,8 6- 5,5 3,3 5,2 6,9 5,9 6,4 ,- 3 EBITDA 11,7 11 1- 14,1 9,5 13,- 17,0 14,7 15,4 Marge 6 0 (%) EBITA 2,4 2,2 4- 3,6 1,6 3,6 5,1 3,6 3,6 ,- 7 EBITA 6,9 6,3 1- 9,3 4,7 8,9 12,6 9,0 8,6 Marge 1- (%) ,- 9 EBIT 1,8 1,6 4- 3,1 1,1 3,0 4,6 3,6 4,1 ,- 1 EBIT 5,1 4,6 1- 7,8 3,1 7,5 11,3 9,0 9,9 Marge 0- (%) ,- 4 EBT 1,4 1,5 2- 2,0 0,6 2,6 4,2 3,0 3,9 ,- 2 EBT 4,1 4,4 5- 5,2 1,8 6,4 10,4 7,5 9,4 Marge ,- (%) 5 Peri- 1,2 0,8 0- 1,3 0,2 2,1 3,4 1,8 2,7 odener- ,- gebnis 9 Ergeb- 0,13 0,08 0- 0,13 0,02 0,2- 0,33 0,17 0,26 nis je ,- 1 Aktie 0- (EUR) 9 Opera- -0,2 2,0 3- 10,4 0,1 -2,- 6,0 11,8 5,5 tiver ,- 0 Cash- 8 flow Free-C- -2,5 -0,7 0- 5,8 -1,9 -3,- 3,8 8,2 3,0 ash- ,- 9 flow 9 Bilanz- 154,6 153,1 1- 159,6 159,2 156- 162,1 168,4 170,1 summe 5- ,9 8- ,- 3 Eigen- 78,7 79,4 8- 81,9 82,1 82,- 86,3 88,8 91,6 kapi- 0- 8 tal ,- 2 Eigen- 50,9 51,8 5- 51,3 51,5 52,- 53,3 52,7 53,8 kapi- 0- 8 talquo- ,- te (%) 7 Netto- 27,3 28,0 2- 22,8 25,2 30,- 26,9 19,5 16,7 ver- 7- 5 schul- ,- dung 5 Wor- 38,3 38,8 4- 37,5 38,4 43,- 44,5 37,3 36,1 king 1- 4 Capi- ,- tal 1 Auf- 35,1 44,4 4- 42,1 39,3 44,- 39,5 36,4 42,3 trags- 2 4 ein- gang Auf- 88,9 90,7 9- 92,5 97,3 102- 100,7 97,6 98,4 trags- 6- ,1 be- ,- stand 5 Boo- 1 1,3 1- 1,1 1,14 1,1- 0,97 0,91 1,02 k-to-B- ,- 1 ill-Ra- 1 tio Mitar- 783 784 7- 798 811 830 845 863 863 beiter 8- (FTE 4 Sticht- ag) Aktien- 10.211 10.211 1- 10.216 10.216 10.- 10.216 10.222 10.222 anzahl 0- 216 in .- Tau- 2- send 1- 1 First Sensor AG Kontakt: Peter-Behrens-Str. 15 Corinna Krause 12459 Berlin E-Mail: ir@first-sensor.com Deutschland T +49 30 639923-760 14.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Sprache: Deutsch Unternehmen: First Sensor AG Peter-Behrens-Straße 15 12459 Berlin Deutschland ISIN: DE0007201907 WKN: 720190