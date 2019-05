DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Das Bayer-Tochterunternehmen Monsanto muss einem an Krebs erkrankten Paar mehr als 2 Milliarden Dollar Schadenersatz zahlen. Das entschied nach Angaben der Anwälte der Kläger eine Jury im US-Bundesstaat Kalifornien. Die beiden hatten das Unternehmen verklagt, weil sie dessen Unkrautvernichtungsmittel Roundup für ihre Krebserkrankungen verantwortlich machen. Bayer will die Entscheidung anfechten.

Die Anwälte der Kläger sprachen von einem "historischen" Strafmaß. Zusätzlich zu der verhängten Schadenersatzzahlung von 2 Milliarden Dollar (1,78 Milliarden Euro) würden 55 Millionen Dollar (49 Millionen Euro) an weiteren Entschädigungszahlungen fällig, sagte Rechtsanwalt Brent Wisner.

Die Jury habe firmeninterne Dokumente einsehen können, aus denen hervorgehe, dass Monsanto "niemals irgendein Interesse daran hatte, herauszufinden, ob Roundup sicher ist". Anstatt in "korrekte Wissenschaft" zu investieren habe das Unternehmen sein Geld in Angriffe auf die Wissenschaft gesteckt, die "ihren Businessplan bedrohte", sagte Wisner weiter.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:00 DE/Bauer AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Grammer AG, Ergebnis 1Q

07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 1Q

07:25 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Scout24 AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 2Q

08:00 DE/Singulus Technologies AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, ausführliches Ergebnis 1Q

08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis

08:30 FR/Engie SA, Ergebnis 1Q

08:35 DE/Leifheit AG, Ergebnis 1Q

09:00 DE/BMW AG, Absatzzahlen April

09:30 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), PK zum Deutschen Sparkassentag

10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV

10:00 DE/Eon SE, HV

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1Q

17:00 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 1Q

17:45 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages

- DE/AT/Frequentis AG, Erstnoti

- CH/STMicroelectronics NV, Kapitalmarkttag

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Agrob Immobilien AG Stämme 0,24 EUR Agrob Immobilien AG Vorzüge 0,29 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise April (endgültig) PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+2,0% gg Vj vorläufig: +1,0% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+2,1% gg Vj vorläufig: +1,0% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai PROGNOSE: +5,0 Punkte zuvor: +3,1 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +7,5 Punkte zuvor: +5,5 Punkte - GB 10:30 Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +28.300 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: k.A. zuvor: 3,9% - EU 11:00 Industrieproduktion März Eurozone PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-0,8% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/-0,3% gg Vj - US 14:30 Import- und Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2022 im Volumen von 2,25 bis 2,75 Mrd EUR Auktion 2,10-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2026 im Volumen von 2 bis 2,5 Mrd EUR Auktion 3,85-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2049 im Volumen von 1 bis 1,5 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.821,80 +0,52% Nikkei-225 21.041,53 -0,71% Shanghai-Composite 2.908,61 +0,17% INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.876,65 -1,52 DAX-Future 11.871,00 -2,62 XDAX 11.867,82 -2,62 MDAX 25.037,18 -1,77 TecDAX 2.744,67 -2,53 EuroStoxx50 3.320,78 -1,20 Stoxx50 3.053,86 -0,82 Dow-Jones 25.324,99 -2,38 S&P-500-Index 2.811,87 -2,41 Nasdaq-Comp. 7.647,02 -3,41 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,56 +50

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Zur Eröffnung am Dienstag zeichnet sich eine leichte Erholung an Europas Börsen zur Eröffnung ab. Konziliantere Töne von US-Präsident Donald Trump stützen ein wenig die Stimmung. So hat sich Trump zuversichtlich geäußert, dass die Handelsgespräche zwischen China und den USA letztlich erfolgreich sein werden und hat zudem betont, dass noch keine Entscheidung darüber gefallen sei, ob nun auch die restlichen chinesischen Importe in die USA von 325 Milliarden Dollar mit Zöllen belegt werden sollen.

Auf Unternehmensseite gilt es erneut, eine Flut von Quartalszahlen zu verarbeiten. Daneben dürften Bayer im Blick stehen, nachdem Monsanto zu einer Schadensersatzzahlung von mehr als Milliarden Dollar an ein an Krebs erkranktes Paar verurteilt worden ist. Ferner hat VW mitgeteilt, nun doch an den erst jüngst auf Eis gelegten Plänen für einen Börsengang der Lkw-Tochter Traton festzuhalten.

Rückblick: Schwächer - Die Eskalation im US-China-Handelsstreit führte zu deutlichen Kursverlusten. Anstelle einer erhofften Einigung standen Anleger nun vor einem Scherbenhaufen: Die USA hatten ihre Strafzölle ausgedehnt und China mit Gegenmaßnahmen geantwortet. Der Autosektor verlor 2,7 Prozent. Die Branche gilt als Verlierer des Handelsstreits, daneben drohen nun auch den in Europa hergestellten Autos neue US-Zölle. Zudem litt die Stimmung unter einem Verkaufseinbruch in China. BMW fielen um 1,2 Prozent, VW um 1,9 Prozent und Daimler um 3,3 Prozent. Faurecia und Valeo gaben sogar um bis zu 5,6 Prozent ab. Auch Chip-Aktien standen unter Druck. Verantwortlich dafür war der Einbruch bei Apple und Chinas Strafzölle gegen Seltene Erden. Noch härter mit 8,6 Prozent Einbruch erwischte es Apple-Zulieferer AMS, 5 Prozent Minus gab es bei STMicro. Anleger machten sich Sorgen, dass nun ein Einbruch der globalen Lieferkette der Chip-Industrie folgen könnte. Selbst die sonst defensiven Telekommunikationswerte standen unter Druck. Hier belasteten Dividendensorgen um Vodafone und die hohen Kosten der neuen 5G-Frequenzen. Vodafone verloren 5,2 Prozent. Gesucht waren nur die Versorger, ihr Sektorindex gewann 0,2 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Im Automobilzuliefersektor sanken Continental um 4,4 Prozent. Im Chipsegment traf es Infineon und Dialog Semiconductor mit je 4,7 Prozent Verlust. Nach der Hausse von 28 Prozent am Freitag verloren Thyssenkrupp 8,7 Prozent. Händler sprachen aber nur von Gewinnmitnahmen, da die Konjunktursorgen andere Stahlwerte wie Arcelormittal, Salzgitter und Klöckner & Co ebenfalls bis über 5 Prozent ins Minus drückten. Deutsche Telekom fielen um 1,8 Prozent - belastet von Vodafone. Gesucht waren nur die Versorgertitel: So legten Eon nach ordentlichen Geschäftszahlen und bestätigter Jahresprognose um 0,4 Prozent zu. RWE schlossen unverändert.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem lebhaften nachbörslichen Geschäft berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. VW legten um rund 2,2 Prozent zu, nachdem der Konzern über seine IPO-Pläne der Tochter Traton und seine Batteriezellfertigungspläne informiert hatte. Beiersdorf und Bayer reagierten nur wenig auf den Verkauf einer Bayer-Sparte an Beiersdorf. Dagegen gaben Tom Tailor 3,4 Prozent ab, nachdem das Modeunternehmen über schwierige Verhandlungen mit Banken und vorläufige Zahlen berichtet hatte. Rocket Internet legten mit der geplanten Veräußerung der restlichen Hellofresh-Aktien 0,9 Prozent zu, während Hellofresh 5 Prozent nachgaben.

USA / WALL STREET

Kurseinruch - Auch am Montag hat die Wall Street fast nur auf ein Thema gehandelt: den Handelskonflikt mit China. Der Dow und der S&P-500 hatten ihren schwächsten Tag seit dem 3. Januar. Präsident Donald Trump hat den Druck auf die Volksrepublik gesteigert und eine neue Zollrunde angeordnet. Gegenmaßnahmen haben nicht lange auf sich warten lassen: Zum 1. Juni erhöht China die Zölle auf bestimmte US-Importe. Unter den Einzelwerten fielen solche mit China-Bezug besonders deutlich, so Apple um 5,8 Prozent. Der für die Handelsproblematik anfällige Halbleitersektor büßte 4,3 Prozent ein, darunter AMD 6,2 Prozent. Defensive und auf den Heimatmarkt orientierte Branchen hielten sich am besten. Marriott International hat ein durchwachsenes Bild des Buchungsgeschäfts gezeichnet, die Aktie verlor 4,3 Prozent. Für Uber ging es am zweiten Handelstag erneut steil nach unten. Die Titel stürzten um weitere 10,4 Prozent ab. Händler sagten, die Anleger zweifelten an der Bewertung des Verluste schreibenden Dienstleisters.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 18:27 Uhr EUR/USD 1,1241 +0,1% 1,1225 1,1235 EUR/JPY 123,23 +0,5% 122,63 122,58 EUR/CHF 1,1314 +0,2% 1,1293 1,1304 EUR/GBR 0,8674 +0,2% 0,8660 0,8676 USD/JPY 109,62 +0,4% 109,22 109,10 GBP/USD 1,2959 -0,0% 1,2963 1,2951 Bitcoin BTC/USD 8.052,01 -0,82 8.118,51 7.877,76

Mit der Handelseskalation geriet der US-Dollar vor allem zum Yen unter Abwertungsdruck. Der Yen ist als klassische Fluchtwährung in unruhigen Zeiten gesucht. Der Greenback sank auf 109,31 Yen nach Wechselkursen um 109,80 Yen zum Wochenschluss.

Am Dienstagmorgen erholt sich der Dollar zum Yen etwas, nachdem US-Präsident Donald Trump seine jüngsten Zolldrohungen in Richtung China etwas relativiert hat. Die Futures auf die US-Aktienindizes deuten eine kleine Erholung von den heftigen Verlusten des Vortags an, und auch die asiatischen Börsen haben sich von ihren Tagestiefs gelöst.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,16 61,04 +0,2% 0,12 +30,3% Brent/ICE 70,41 70,23 +0,3% 0,18 +27,9%

Auch die zunächst festen Rohölpreise konnten sich der Abwärtsdynamik mit Blick auf den eskalierenden Handelskonflikt nicht entziehen. Stützten zunächst noch Meldungen um einen Zwischenfall im Persischen Golf, geriet der Preis alsbald unter Druck. In der Straße von Hormus waren nach saudischen Angaben zwei Öltanker angegriffen worden, worauf die Preise kurzzeitig um über 2 Prozent nach oben schossen. Am Ende verlor US-Leichtöl der Sorte WTI zum Settlement aber 1 Prozent auf 61,04 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent gab um 1,1 Prozent nach auf 69,87 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.299,70 1.299,91 -0,0% -0,22 +1,3% Silber (Spot) 14,81 14,78 +0,2% +0,03 -4,4% Platin (Spot) 863,43 853,93 +1,1% +9,50 +8,4% Kupfer-Future 2,74 2,73 +0,5% +0,01 +4,0%

Dollarschwäche, fallende Marktzinsen und Zinssenkungsspekulationen halfen dem Goldpreis. Die Feinunze verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 1.300 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

HANDELSSTREIT I

US-Präsident Donald Trump hat seine Pläne für höhere Zölle auf fast alle verbliebenen Importe aus China relativiert. "Ich habe diese Entscheidung noch nicht getroffen", sagte er vor Reportern. Als nächster Schritt sollen sich bei einer Anhörung im Juni Experten zu dem Vorhaben äußern können.

HANDELSSTREIT II

Mitten im eskalierenden Handelsstreit mit China hat US-Präsident Donald Trump ein Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping angekündigt. Die beiden würden sich während des G20-Gipfels in Japan Ende Juni treffen, sagte Trump.

ATOMABKOMMEN IRAN

Im Konflikt um das Atomabkommen mit dem Iran wächst die Angst vor einer Eskalation in der Golf-Region. Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens kritisierten am Montag die harte Linie der USA gegenüber dem Iran. US-Präsident Donald Trump verschärfte unterdessen die Drohungen an Teheran. Wenn der Iran "etwas" gegen die USA unternehme, dann werde das Land "stark leiden", sagte Trump.

5G-AUKTION

Nach der 328. Runde, der letzten Runde am Montag, summierten sich die Gebote für die insgesamt 41 angebotenen Frequenzblöcke auf 5,81 Milliarden Euro. In der Runde zuvor hatten die Gebote in Summe noch bei 4,97 Milliarden Euro gelegen, nachdem 1&1 Drillisch einige seiner Höchstgebote wieder zurückgezogen hatte.

ALLIANZ

hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und die Prognose für das Geschäftsjahr bekräftigt. Nachfolgend ein Vergleich der Erstquartalszahlen mit den Prognosen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj 1Q19 ggVj 1Q18 Operatives Ergebnis Gesamt 2.962 +7% 2.858 +4% 2.756 Operatives Ergebnis P/C 1.455 +14% 1.364 +7% 1.274 Operatives Ergebnis Life&Health 1.096 +3% 1.064 -0,5% 1.069 Operatives Ergebnis Asset Managem. 573 -4% 632 +6% 595 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.969 +2% 1.879 -3% 1.939 Ergebnis je Aktie 4,65 +4% k.A. -- 4,46 Combined Ratio 93,7 -- 94,3 -- 94,8

BEIERSDORF

kauft der Bayer AG ihr unter der Marke Coppertone betriebenes Nordamerika-Geschäft für Sonnenschutzprodukte ab. Der Vertrag sieht einen Kaufpreis von 550 Millionen US-Dollar vor.

DEUTSCHE WOHNEN

Nachfolgend ein Vergleich der Zahlen zum ersten Quartal mit den Prognosen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und FFO je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj 1Q19 ggVj 1Q18 Vertragsmieten 205 +6% 222 +15% 193 EBITDA bereinigt 204 +26% 181 +12% 162 Ergebnis vor Steuern 134 +5% -- -- 128 Ergebnis nach Steuern/Dritten 107 +6% 108 +7% 101 Ergebnis je Aktie 0,30 +3% -- -- 0,29 FFO I 144,2 +16% -- -- 123,8 FFO I je Aktie 0,40 +14% 0,37 +6% 0,35

EVOTEC

Nachfolgend ein Vergleich der Zahlen zum ersten Quartal mit den Prognosen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj 1Q19 ggVj 1Q18 Umsatz 104 +27% 92 +13% 82 EBITDA bereinigt 30 +114% -- -- 14 Ergebnis nach Steuern 13 +274% -- -- 3,5 Ergebnis je Aktie 0,09 +350% 0,09 +350% 0,02

FRAPORT

profitierte im April vom späten Osterfest. Der Flughafen Frankfurt zählte mehr als 6 Millionen Passagiere. Dieser deutliche Anstieg um 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat sei auch auf den Osterverkehr zurückzuführen. Kumuliert über die ersten vier Monate des Jahres wuchs das Passagieraufkommen um 3,3 Prozent.

HELLOFRESH

Rocket Internet trennt sich von den restlichen Anteilen des Kochbox-Lieferanten Hellofresh. Rocket werde bis zu 43,7 Millionen Aktien von Hellofresh über eine beschleunigte Platzierung institutionellen Investoren anbieten. Basierend auf dem Hellofresh-Schlusskurs von 8,58 Euro ist der Anteil etwa 375 Millionen Euro wert.

INNOGY

hat im ersten Quartal wegen schwieriger Geschäfte in Großbritannien weniger verdient. Für das laufende Gesamtjahr rechnet der Konzern weiterhin mit einem bereinigten EBIT von rund 2,3 Milliarden Euro und einem bereinigten Gewinn von rund 850 Millionen Euro.

Nachfolgend die Zahlen zum ersten Quartal im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET 1. QUARTAL 1Q19 ggVj 1Q18 Au enumsatz 11.081 -2% 11.262 EBITDA bereinigt 1.385 -12% 1.582 EBIT bereinigt 964 -22% 1.236 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 407 -33% 610 Ergebnis je Aktie 1,19 +3% 1,16

K+S

hat im ersten Quartal dank lebhafter Nachfrage und höherer Preise Umsatz und Gewinn gesteigert. Der Konzern ist daher zuversichtlich, die Jahresziele zu erreichen.

Nachfolgend ein Vergleich der Zahlen zum ersten Quartal mit den Prognosen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj 1Q19 ggVj 1Q18 Umsatz 1.264 +8% 1.238 +6% 1.170 EBITDA 270 +14% 265 +12% 237 Ergebnis nach Steuern bereinigt* 108 +29% 102 +22% 84 Ergebnis nach Steuern 109 +43% k.A. -- 76 Ergebnis je Aktie 0,57 +43% k.A. -- 0,40

- * aus fortgeführter Geschäftstätigkeit

LANXESS

hat sein bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) trotz konjunktureller Abschwächung im ersten Quartal um 2 Prozent gesteigert. Der Umsatz fiel mit 1,82 Milliarden Euro unverändert aus, so dass die Marge um 20 Basispunkte auf 15,1 Prozent stieg. Im Gesamtjahr peilt Lanxess ein bereinigtes EBITDA von 1 bis 1,05 Milliarden Euro an - nach 1,016 Milliarden im Vorjahr. Bislang hieß es, man wolle den Gewinn in etwa auf Vorjahresniveau halten.

MERCK & CO

Nachfolgend ein Vergleich der Zahlen zum ersten Quartal mit den Prognosen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj 1Q19 ggVj 1Q18 Gesamtumsatz 3.746 +7% 3.725 +7% 3.486 EBITDA* 929 -4% 949 -2% 967 EBIT 379 -25% 503 +0,2% 502 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 490 -15% 539 -7% 579 Ergebnis nach Steuern/Dritten 189 -45% 317 -7% 341 Ergebnis je Aktie* 1,13 -15% 1,24 -7% 1,33

- * vor Sondereinflüssen

NORDEX

Belastet von einer rückläufigen Anzahl neu errichteter Windräder hat Nordex im ersten Quartal bei rückläufigen Umsätzen operativ einen Gewinneinbruch verzeichnet. Nordex setzt aber weiter auf ein starkes zweites Halbjahr und hält deswegen am Ausblick für 2019 fest. In den drei Monaten sank der Umsatz um 18 Prozent auf 399 Millionen Euro. Das EBITDA brach um 84 Prozent auf 3,3 Millionen Euro ein. Unter dem Strich meldete Nordex einen Verlust von 35 Millionen Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum ein Minus von 19 Millionen Euro zu Buche stand.

STRÖER

Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 14 Prozent auf 374 Millionen Euro. Das organische Wachstum betrug 7,2 Prozent. Das EBITDA kletterte um 9 Prozent auf 117,5 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Ströer 14,4 Millionen Euro nach 11,7 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Konzernergebnis belief sich auf 34,3 nach 31,8 Millionen Euro.

