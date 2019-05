KI ist Chance und Bedrohung zugleich. Die Suche nach dem knappen Personal stellt viele Unternehmen vor Probleme. Mittelständler konkurrieren mit Apple und Google. Dabei schlummern in fast jedem Unternehmen KI-Talente.

Mark Fischer führt durch seine neuen Büros; überall Glas, Licht, ruhige Ecken für Besprechungen. An den Decken und Wänden klebt die neuste Schallschutztechnik, und in der geräumigen Küche steht - natürlich - ein Tischkicker. An nichts soll es seinen neuen Mitarbeitern mangeln. Der Manager des Autozulieferers Schaeffler stellt sich vor eines der bodentiefen Fenster: "Wenn man morgens ins Büro kommt, kann man drüben am Waldrand sogar Rehe grasen sehen." Fischer hat gelernt, Herzogenaurach als Vorteil zu vermarkten. Die meisten Arbeitgeber auf der Suche nach Fachkräften würden hier die Nachteile sehen: tiefe fränkische Provinz, 40 Minuten Busfahrt vom nächsten ICE-Anschluss und Flughafen entfernt. Doch Fischer und sein Team haben es trotzdem geschafft, 150 Experten für künstliche Intelligenz (KI) hierher zu locken.

Ein beachtlicher Erfolg, denn die Verhältnisse in der Berufswelt stehen kopf, wenn es um KI-Experten geht: "Als Unternehmen müssen wir uns bei Uni-Abgängern mit KI-Kenntnissen regelrecht bewerben", sagt Rosemarie Clarner, Personalvorstand bei IDS Scheer, "auf eine herkömmliche Stellenanzeige bewirbt sich kein Mensch." Um an die begehrten Fachkräfte zu kommen, lassen sich die Unternehmen einiges einfallen: Manche veranstalten Hacker-Treffen.

Andere versuchen, auf großen Technologiemessen wie der CES in Las Vegas auf sich aufmerksam zu machen. Das kostet viel und bringt meist wenig. Denn auf diesem Terrain sind alle Talentjäger unterwegs: Apple, Facebook und Google ködern junge KI-Experten schon mal mit Einstiegsgehältern weit jenseits der 200.000 Dollar. Mehr Erfolg versprechen eher bodenständige Maßnahmen, wie auch Schaeffler sie nutzt: etwa Plätze für Werkstudenten oder Themen aus der eigenen Praxis für Doktor- und Masterarbeiten.

Ködern mit der Sinnfrage

Nach Prognosen von McKinsey wird die weltweite Wirtschaftsleistung durch KI bis 2030 um zwei Prozentpunkte pro Jahr zusätzlich wachsen. "KI übertrifft damit den Wachstumseffekt, den die Dampfmaschine hatte, locker um das Doppelte", sagt Peter Breuer, oberster KI-Forscher bei McKinsey. "Sie ist die effektivste technische Neuerung der letzten Jahrhunderte." Das größte Potenzial hat KI im produzierenden Gewerbe. 2030 werden mehr als 70 Prozent der Unternehmen KI-Technologie nutzen, um ihre Prozesse zu optimieren, ist Breuer überzeugt, und: "Der Fokus auf Industrie- und Produktionsdaten ist für Deutschland eine echte Chance." Denn so gut wie alle Geschäftsmodelle, die mit KI auf Privatleute und Konsumenten zielen, "sind schon in der Hand der US-Digitalkonzerne", sagt Andreas Klug, Vorstand beim Kölner KI-Entwickler iTyx und ...

