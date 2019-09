Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat in Mexiko um Pflegefachkräfte für Deutschland geworben. Bei einem Besuch in der Hauptstadt traf sich der CDU-Politiker am Freitag mit 15 Vertretern mexikanischer Ausbildungseinrichtungen für Pflegeberufe und lud sie zu einer Deutschlandreise ein. Sie sollen dort das deutsche System kennenlernen und nach ihrer Rückkehr in der lateinamerikanischen Heimat für die Arbeit als Kranken- oder Altenpfleger in Deutschland werben.

Angesichts eines Pflegenotstands will die Bundesregierung Fachkräfte aus mehreren Ländern - auch etwa aus dem Kosovo und den Philippinen - nach Deutschland holen. Deutschland sei das zweitälteste Land der Welt, sagte Spahn mit Blick auf den Bedarf an Pflegern. In Mexiko würden viele junge Menschen zu Pflegekräften ausgebildet, die aber im dortigen Gesundheitswesen keinen Job fänden. Diese könnten in Deutschland berufliche Erfahrung sammeln. "Deswegen kann das ein Gewinn für alle Seiten sein."

"Die Anzahl der derzeit nachrückenden Pflegekräfte reichen auch unter Berücksichtigung (der) Möglichkeiten der Bundesagentur für Arbeit nicht aus, um den Bedarf zu decken", heißt es in einer Absichtserklärung, die Vertreter der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer sowie der saarländischen Standortagentur Saaris in Mexiko-Stadt unterschrieben. Saaris soll demnach als Dachorganisation der sogenannten Konzertierten Aktion Pflege (KAP) fungieren, um die Anwerbung von Pflegefachkräften aus dem Ausland durch Einrichtungen des Gesundheitswesens und private Personalagenturen zu bündeln./nk/DP/zb

