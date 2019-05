Die US-Bank JPMorgan hat Beiersdorf nach der angekündigten Übernahme der US-Sonnenschutzmarke Coppertone von Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Mit diesem Schritt, dem bislang teuersten Deal in der Geschichte des Konsumgüterkonzerns, starte der neue Vorstandschef Stefan de Loecker seine Amtszeit mit einem lange erwarteten Paukenschlag, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2019 / 22:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-05-14/08:12

ISIN: DE0005200000