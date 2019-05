flatex Morning-news: China schlägt im Handelskrieg zurück, dies war die entscheidende ...

Marktüberblick

China schlägt im Handelskrieg zurück, dies war die entscheidende Nachricht für die Aktienmärkte gestern. Die Börsen reagierten mit deutlichen Kursverlusten, besonders die US-Märkte kamen unter die Räder. So verlor der Dow Jones 2,38 Prozent auf 25.324,99, der Technologieindex Nasdaq 100 dagegen musste sogar 3,46 Prozent auf 7.324,13 Punkte abgegeben. Dabei standen in den USA besonders Aktiengesellschaften unter Druck, deren Geschäfte von einer Erhebung von Zöllen besonders negativ betroffen sind. Dazu gehörten gestern u.a. der Baumaschinenhersteller Caterpillar mit einem Minus von 4,6 Prozent sowie Technologiewerte. Allen voran ist hier Apple mit einem dicken Abschlag von 5,85 Prozent zu nennen. Ebenfalls deutlich verkauft wurden Aktien von Boeing, hier drückten Nachrichten, dass sich womöglich eine Wiederzulassung des Fliegers 373 Max hinziehen könnte, den Kurs. Die Aktie von Boeing verlor rund 4,9 Prozent an Wert. Auch in Europa und Deutschland war am Aktienmarkt nichts zu holen. Der DAX verlor 1,52 Prozent und rutschte auf 11.876,65 Punkte ab. Der Euro Stoxx 50 gab um 1,2 Prozent auf 3.320,78 Zähler ab. Tagesverlierer war die Aktie von ThyssenKrupp mit einem Minus von 8,7 Prozent, was nach den starken Kursgewinnen vom Freitag aber wenig verwunderlich erscheint. Schlechte Nachrichten kommen aus den USA für die Aktionäre von Bayer, der Konzern hat auch den dritten Prozess wegen des Unkrautvernichters Glyphosat verloren.

Heute erwarten wir im DAX Quartalszahlen von der Allianz, außerdem von Deutsche Wohnen, Evotec, First Sensor, Grammar, innogy, K+S, Lanxess, Medigene, Merck KGaA, Nordex und ThyssenKrupp. Auf europäischer Ebene wird der Telekomkonzern Vodafone einen Einblick in seine Geschäftszahlen gewähren. Wirtschaftsdaten kommen heute vor allem aus Deutschland und dem Vereinigen Königreich. Um 08:00 Uhr wird der harmonisierte Verbraucherpreisindex und die ZEW Umfrage zu den Konjunkturerwartungen für Deutschland bekanntgegeben. Um 10:30 Uhr folgen Zahlen für das Durchschnittseinkommen ohne Bonuszahlungen und die ILO Arbeitslosenquote für Großbritannien. Über allem sollten aber mögliche Nachrichten rund um den Handelsstreit stehen, welche die Kurse in erster Linie derzeit beeinflussen.







Ausblick DAX

Die Vorzeichen der asiatisch-pazifischen Aktienmärkte sind klar rot. Der Hang Seng China Enterprises Index verliert 1,4 Prozent, der japanische Nikkei 0,8 Prozent. Die ersten DAX Indikationen liegen bei rund 11.896, was nur geringfügig über den Schlusskursen von gestern liegt. Eine nachhaltige Erholung scheint also zum Handelsbeginn auszubleiben.

Zur Charttechnik: Tiefrot endete gestern der Handelstag für den DAX. Der deutsche Leitindex schloss mit einem dicken Minus von 1,52 Prozent bei 11.876,65 Punkten. Damit ist die Korrekturbewegung, ausgelöst durch den Handelskonflikt zwischen China und den USA, weiterhin in vollem Gange. Im Handelsverlauf gestern testete der Index übrigens eine wichtige Unterstützung in Form des Aufwärtstrends, der sich seit dem letzten markanten Tief am 27.12.18 ausgebildet hat. Derzeit verläuft dieser bei 11.857, auf Schlusskursbasis konnte der DAX also diese Unterstützung verteidigen. Sollte der Index heute unter das gestrige Tagestief bei 11.844 fallen, dann steht wohl ein Test der charttechnisch wichtigen 200-Tage-Linie (EMA-Basis) ins Haus. Aktuell verläuft dieser gleitende Durchschnitt bei 11.753 Punkten, Tendenz noch leicht steigend. Auf dem Weg nach oben sind Widerstände bei 12.053, 12.141, 12.208 und 12.240 auszumachen. Als hartnäckiger Widerstand sollte sich das Jahreshoch 2019 bei 12.435,67 Zählern erweisen, auch wenn diese Kursmarke im Moment deutlich außer Reichweite ist.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/