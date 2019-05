Wie weit kracht der Markt noch nach unten? Jetzt schon einsteigen?

Tolle Gewinne bei ratgeberGELD.at in den letzten Handelstagen

Die Korrektur an der Wall Street war keine allzu große Überraschung und so haben wir bereits Ende April die richtigen Akzente in unseren Portfolios gesetzt. Nun heißt es abwarten, denn aus technischer Sicht ist noch nicht klar, ob es sich hier um eine normale Verschnaufpause, oder den möglichen Beginn einer größeren Korrektur handelt. Worauf Du nun achten musst, besprechen wir in unserer heutigen Videoanalyse.Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform ratgebergeld.at.