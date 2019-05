VW wird seine Brummi-Sparte mit dem Kunstnamen Traton jetzt doch so schnell wie möglich an die Börse bringen. Der Umsatz von Traton kletterte im Jahr 2018 um sechs Prozent auf 25,9 Milliarden Euro. Für Volkswagen würde das IPO Einnahmen in Milliardenhöhe bedeuten. Die Aktie macht einen Sprung nach oben.

