Mumm kompakt - Handelskrieg bestimmt weiterhin das Börsengeschehen

Aktien, Ölpreis, der chinesische Yuan und sogar der US-Dollar geben aufgrund der jüngste Marktunsicherheiten zum Teil deutlich nach. Gefragt sind hingegen die vermeintlich sicheren Häfen, wie der Schweizer Franken, Gold und Bundesanleihen - deren Rendite bei 10-jähriger Laufzeit wieder in den negativen Bereich abgetaucht ist.

Angesichts der Ankündigung des Treffens zwischen den Präsidenten Xi und Trump auf dem G20-Gipfel Ende Juni in Osaka ist vorher kaum mit einem Durchbruch bei den Handelsgesprächen zu rechnen. Die in dieser Woche zur Veröffentlichung anstehenden Daten zur April-Industrieproduktion in China, die im März mit einem Anstieg um 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich überraschten, und in den USA geraten dabei in den Hintergrund.

