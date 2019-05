Corona, Parley und die World Surf League spenden 20.000 wiederverwendbare Taschen an Make a Change World zur Verteilung an Gemeinschaften in Partnerschaft mit lokalen Organisationen, die den Kampf gegen Umweltverschmutzung durch Plastik maßgeblich vorantreiben: Bye Bye Plastic Bags, Diet Kantong Plastic, Divers Clean Action, Clean Action Network Indonesia und die Greeneration Foundation.

Corona startet "La Casa"-Pop-up als Forum zur Zusammenarbeit zwischen Sportlern und Künstlern; erstes Projekt dient der Gestaltung wiederverwendbarer Taschen in limitierter Auflage, die von Parley aus Ocean Plastic hergestellt werden.

Die Taschen in limitierter Auflage sind künftig online unter wslstore.com erhältlich und mit jedem Kauf wird die Spende von drei weiteren Taschen und die Entfernung einer Plastikmenge, die mehr als 20 Flaschen entspricht, aus den Weltmeeren und von Küstenstrichen finanziert

Corona und Parley for the Oceans arbeiten partnerschaftlich mit Stephanie Gilmore, Gabriel Medina und Künstlern zusammen, um das Verbot von Einwegplastikartikeln in Bali zu unterstützen und Haushalten wiederverwendbare Alternativen bereitzustellen

Schätzungen zufolge werden jedes Jahr weltweit rund 5 Billionen Plastiktüten konsumiert1, wobei in Indonesien täglich bis zu 10 Millionen Plastiktüten in Umlauf gebracht werden2. Anfang dieses Jahres kündigte Bali ein Verbot aller Einwegplastikartikel (einschließlich Plastiktüten) an, das am 1. Juli in Kraft tritt. Balinesen müssen sich dann erstmals ausschließlich auf wiederverwendbare Taschen verlassen.

Zur Unterstützung der lokalen Nicht-Regierungsorganisationen, die sich im Rahmen ihres Engagements für die Region, wo der jährliche Bali Pro-tected Surf-Wettkampf stattfindet, maßgeblich für den Kampf gegen Einwegplastikartikel einsetzen, spenden Corona, Parley und die World Surf League 20.000 wiederverwendbare Taschen, die aus Ocean Plastic hergestellt sind. Taschen in limitierter Auflage werden auch vor Ort kreiert und in Echtzeit bei wslstore.com verkauft. Der Erlös aus jedem Taschenverkauf finanziert die Spende dreier weiterer Taschen für die lokale Gemeinschaft und die Entfernung einer Plastikmenge, die mehr als 20 Flaschen entspricht, aus der Umwelt. Die Ambition besteht darin, im Lauf der Zeit jedem Haushalt in Indonesien eine Tasche bereitzustellen.

Die in limitierter Auflage hergestellten Taschen wurden von Stephanie Gilmore, Gabriel Medina und Rosy Hodge in Partnerschaft mit den Künstlern Nadia Hernandez, Speto bzw. Gemma O'Brien entworfen. Surfer der WSL Championship Tour haben ihrer Unterstützung ebenfalls durch den Entwurf eigener Taschen Ausdruck verliehen, um das Projekt bekannter zu machen. Die Teilnehmer gehören zu dem ursprünglichen "La Casa" Pop-up, einem Haus, das in Partnerschaft mit NevHouse aus 1,5 Tonnen Recycling-Plastik gebaut wurde. Das von Corona gegründete Projekt soll eine Plattform für Surfer, Künstler und Vordenker werden, die an Projekten arbeiten, um eine bessere Welt zu inspirieren. Das Haus selbst ist eine positive Erinnerung daran, dass Plastik einem sinnvollen zweiten Verwendungszweck zugeführt werden kann, ganz ähnlich wie die Taschen. Jedes künftige Pop-up wird neue Teilnehmer und neue Projekte aufweisen, um einen Beitrag zum Schutz dieses Paradieses gegen die Umweltverschmutzung durch Plastik zu leisten.

"Bei der La-Casa-Plattform geht es um Zusammenarbeit und Kreativität, um den Kampf gegen die Meeresverschmutzung durch Plastik mit neuer Energie zu versorgen", erklärte Evan Ellman, Director von Corona Better World. "In diesem Fall ließen sich Corona und unsere Partner Parley und die World Surf League von dem Verbot von Einwegplastikartikeln in Bali inspirieren und erkannten eine Gelegenheit, die Übergangsphase zu unterstützen. Ebenso beeindruckend sind die talentierten Künstler, die sich dem Projekt mit ihrer Stimme und ihrem Standpunkt angeschlossen haben. Das Ergebnis ist ein Produkt, das nicht nur den Wandel symbolisiert, sondern auch eine erhebliche positive Auswirkung auf die Umwelt und Gemeinschaft ausüben wird."

La Casa ist die jüngste Initiative von Corona und Parley for the Oceans, die sich gemeinsam für den Schutz der Weltmeere und Strände der Welt einsetzen. Bisher hat sich die Partnerschaft auf 100 Inseln der ganzen Welt engagiert und ein Säuberungsnetzwerk aufgebaut, das in mehr als 23 Ländern tätig ist. Es wurden bereits 537 Säuberungsaktionen durchgeführt, an denen 25.000 ehrenamtliche Helfer teilnahmen, so dass über 3 Millionen Quadratmeter Strand gesäubert werden konnten. Hierzu gehört auch die von Corona bereitgestellte Unterstützung der Strategie von Parley, die die Beendigung der Meeresverschmutzung durch Plastik zum Ziel hat: A.I.R. (Avoid, Intercept and Redesign Vermeiden, Abfangen und Umgestalten). In jüngster Zeit haben Corona und Parley mit dem Oscar-nominierten Stop-Motion-Künstler PES zusammengearbeitet, um am "Tag der Erde" einen Film zu machen, mit dem das Bewusstsein der Menschen gesteigert werden soll, dass das "Vermeiden" und "Abfangen" von Plastik das Leben der Meeresbewohner schützt. Die La-Casa-Initiative in Bali ist ein Beispiel dafür, wie dieses Plastik zu einem Produkt "umgestaltet" werden kann, das Einwegplastikartikel ersetzt.

La Casa Corona ist auf der Veranstaltung Corona Bali Pro-tected vertreten, die vom 13. bis 25. Mai 2019 in Keramas, Bali (Indonesien) stattfindet. Weitere Informationen, auch über den Kauf einer Tasche, erhalten Sie bei wslstore.com.

ÜBER CORONA

Das aus Mexiko stammende Corona ist die führende Biermarke im Land und das weltweit beliebteste mexikanische Bier, das in über 180 Länder exportiert wird. Corona Extra wurde zum ersten Mal 1925 in der Brauerei Modelo in Mexiko City gebraut. Corona ist ein Vorreiterunternehmen und führte als erste Brauerei eine durchsichtige Flasche ein, um der Welt die Reinheit und hohe Qualität des Bieres zu zeigen. Die auf den Flaschen abgebildete Illustration ist aufgemalt und unterstreicht unsere Verpflichtung zur Qualität bei der Verpackung sowie unser mexikanisches Kulturerbe. Kein Corona ist ohne die Limette komplett. Das Ritual mit der Limette fügt auf natürliche Weise Charakter, Aroma und eine erfrischende Komponente hinzu und ist ein integraler Bestandteil einer Erfahrung, die wirklich einmalig für Corona ist. Die Marke ist gleichbedeutend mit Strand und der Zeit, die im Freien verbracht wird. Sie lädt Menschen dazu ein, innezuhalten, sich zu entspannen und die einfachen Freuden des Lebens zu genießen.

ÜBER PARLEY FOR THE OCEANS

Parley for the Oceans ist das globale Netzwerk, in dem Kreative, Denker und Führungspersönlichkeiten aus der Kreativwirtschaft sowie Marken, Regierungen und Umweltgruppen zusammenkommen, um auf die Schönheit und Empfindlichkeit der Meere aufmerksam zu machen und im Rahmen von Projekten zusammenzuarbeiten, die ihre Zerstörung beenden können. Die Organisation hat Allianzen mit großen Unternehmen aufgebaut, darunter adidas, Anheuser Busch InBev (Corona), American Express; die Vereinten Nationen; die Malediven und Partner aus den Bereichen Wissenschaft, Kunst, Mode, Design, Unterhaltung, Sport sowie Raumfahrt und Meeresforschung. Weitere Informationen unter: www.parley.tv

ÜBER DIE WSL

Die World Surf League (WSL) ist das globale Surfing-Forum, wo das beste Surfen der Welt auf den besten Wellen der Welt gefeiert wird. Die WSL setzt sich seit 1976 für das beste Surfen der Welt ein und veranstaltet jährlich mehr als 180 globale Events, wie etwa die Championship Tours für Männer und Frauen, die Big Wave Tour, die Longboard Tour, Qualifying Series, Pro Junior Tour und sie verleiht die WSL Big Wave Awards. Die League besitzt ein tiefgreifendes Verständnis für die reichhaltige Tradition dieser Sportart und fördert gleichzeitig Fortschritt, Innovation und Leistungen auf höchstem Niveau. Dabei krönt sie die unbestrittenen Weltmeister und Weltmeisterinnen in allen Tour-Kategorien. Weitere Informationen erhalten Sie unter WorldSurfLeague.com.

