MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW hat im April anders als der Rivale Mercedes-Benz ungeachtet der vielen Probleme in der Branche mehr Autos verkauft als vor einem Jahr. Der Absatz von BMW-Autos zog im April im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent auf 171 154 Stück an, wie der Dax-Konzern am Dienstag in München mitteilte. Bei Daimlers Premiummarke Mercedes-Benz sank der Absatz im April dagegen um 5,5 Prozent auf knapp 182 000. Über die ersten vier Monate des Jahres legte der Absatz von BMW-Fahrzeugen um knapp ein Prozent auf etwas mehr als 690 000 Stück zu, während die Zahl der verkauften Mercedes-Benz-Autos um 5,6 Prozent auf knapp 743 000 zurückging./zb/stk

ISIN DE0005190003 DE0007100000

AXC0114 2019-05-14/09:05