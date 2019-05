Einerseits sorgen politische Risiken für einen leichten Anstieg der Nordseesorte Brent. Andererseits könnte eine schwache Nachfrage die Preise drücken.

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 70,40 Dollar. Das waren 17 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West ...

Den vollständigen Artikel lesen ...