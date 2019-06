TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich zu Wochenbeginn mit deutlicher Zurückhaltung gezeigt. Die Kursbewegungen hielten sich in engen Grenzen. Sydney und Schanghai verbuchten leichte Aufschläge. Von der Wall Street kamen am Freitag dagegen leicht negative Vorgaben.

Die Blicke der Anleger richteten sich bereits auf den G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs Ende der Woche in Japan. Verbunden hiermit ist die Hoffnung auf Fortschritte in den von Stillstand geprägten Handelsgesprächen zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping kommen auf dem Gipfel zu einem "erweiterten" Treffen zusammen.

Für Verunsicherung an den Märkten sorgten zudem weiterhin die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Nachdem US-Präsident Trump in der Vorwoche einen Militärschlag gegen den Iran als Reaktion auf den Abschuss einer US-Drohne kurzfristig gestoppt hat, hat die US-Regierung einen Cyberangriff gegen die Infrastruktur der iranischen Revolutionsgarden durchgeführt. Außerdem kündigte Washington zusätzliche Sanktionen an. Angesichts der politischen Spannungen im Nahen Osten legten die Ölpreise auch zu Wochenbeginn leicht zu und bauten damit ihre jüngsten Gewinne weiter aus.

Zinssenkungsfantasie in Australien

Mit am deutlichsten nach oben ging es noch in Sydney mit 0,2 Prozent. Die Analysten von Goldman Sachs erwarten von der australischen Notenbank (RBA) weitere Zinssenkungen in den Monaten Juli, November und Dezember. Als Hauptgrund führten die Analysten die jüngste Neubewertung der Währungshüter bezüglich der freien Kapazitäten am Arbeitsmarkt an. Die Experten von Westpac erwarten die nächste Zinssenkung nun im Juli, nachdem sie zuvor erst im August damit gerechnet hatten.

Derweil stieg die Börse in Neuseeland um 0,6 Prozent auf ein neues Rekordhoch. In Hongkong zeigte sich der Hang-Seng-Index im späten Handel ein wenig fester, in Schanghai ging es um 0,2 Prozent aufwärts.

Unter den Einzelwerten legten China Life in Hongkong um 0,3 Prozent zu. Der Versicherungskonzern hat angekündigt, seine Beteiligung an dem Softwareunternehmen Wonders Information von 10 auf 15 Prozent auszubauen. Wonders Information erhöhten sich vor diesem Hintergrund an der Börse in Shenzhen um knapp 10 Prozent.

Für China Gas ging es um 5,4 Prozent aufwärts, nachdem die Analysten von Jefferies die Aktie auf "Hold" von "Underperform" heraufgestuft haben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.665,40 +0,22% +18,05% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.285,99 +0,13% +6,35% 08:00 Kospi (Seoul) 2.126,33 +0,03% +4,18% 08:00 Schanghai-Comp. 3.008,15 +0,21% +20,62% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.504,10 +0,11% +10,11% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.779,45 -0,08% +10,82% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.313,39 -0,24% +8,23% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.675,49 -0,40% -0,49% 11:00 BSE (Mumbai) 39.198,23 +0,01% +8,11% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:31 % YTD EUR/USD 1,1376 +0,0% 1,1374 1,1305 -0,8% EUR/JPY 122,22 +0,2% 122,03 121,38 -2,8% EUR/GBP 0,8940 +0,1% 0,8928 0,8914 -0,7% GBP/USD 1,2725 -0,1% 1,2738 1,2682 -0,1% USD/JPY 107,42 +0,1% 107,29 107,39 -2,1% USD/KRW 1157,80 -0,1% 1159,19 1162,66 +3,9% USD/CNY 6,8797 +0,1% 6,8700 6,8746 +0,0% USD/CNH 6,8809 +0,2% 6,8646 6,8754 +0,2% USD/HKD 7,8126 -0,0% 7,8138 7,8085 -0,3% AUD/USD 0,6947 +0,2% 0,6931 0,6918 -1,4% NZD/USD 0,6607 +0,3% 0,6588 0,6571 -1,6% Bitcoin BTC/USD 10.753,75 -1,8% 10.949,25 9.733,50 +189,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,06 57,43 +1,1% 0,63 +22,0% Brent/ICE 65,60 65,20 +0,6% 0,40 +18,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.403,62 1.399,49 +0,3% +4,13 +9,4% Silber (Spot) 15,36 15,34 +0,1% +0,01 -0,9% Platin (Spot) 812,33 809,50 +0,3% +2,83 +2,0% Kupfer-Future 2,70 2,70 -0,3% -0,01 +2,1% ===

