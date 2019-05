Möglicherweise bildet die Aktie an der Unterstützung um 90,00 Euro einen Boden, so dass dieser Bereich für Long vorgemerkt werden könnte. Das Kursziel für Long würde sich weiter um 105,50 Euro am offenen Gap befinden.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 90,00 Euro möglich. Stopp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...