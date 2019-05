Die Baader Bank hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Die positive Nachricht des Verkaufs des Sonnenschutz-Geschäft "Coppertone" werde von einer weiteren Glyphosat-Gerichtsschlappe überschattet, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Inzwischen seien bis zu 80 Milliarden Euro Rechtsrisiken eingepreist - für ein Produkt, das nur für fünf Prozent der Bayer-Gewinne stehe. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Leverkusener zum Zielobjekt eines aktivistischen Investors oder zum Übernahmekandidaten werden, steige weiter, so der Experte./ag/la

