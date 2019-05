Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit startet erfolgreich in das Geschäftsjahr 2019 DGAP-News: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit startet erfolgreich in das Geschäftsjahr 2019 14.05.2019 / 09:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Leifheit AG startet erfolgreich in das Geschäftsjahr 2019 * Umsatzwachstum von 3,4 Prozent auf 64,3 Mio. EUR erzielt * Konzern-EBIT bei 3,9 Mio. EUR nach 4,7 Mio. EUR im Vorjahr * Überproportionales Wachstum im E-Commerce * Verstärkte Vertriebsaktivitäten in Osteuropa * Umsatz- und Ergebnisprognose für 2019 bestätigt Nassau, 14. Mai 2019 - Die Leifheit AG, einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsartikeln in Europa, ist gut in das Geschäftsjahr 2019 gestartet und hat sich damit insgesamt im Rahmen der Erwartungen entwickelt. In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2019 steigerte der Leifheit-Konzern den Umsatz um 3,4 Prozent auf 64,3 Mio. EUR (Vorjahr: 62,2 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) lag nach den ersten drei Monaten 2019 bei 3,9 Mio. EUR nach 4,7 Mio. EUR im Vorjahr. Hintergrund des EBIT-Rückgangs waren negative Kunden- und Produktmixeffekte, die ebenso wie Frachtkostensteigerungen das Ergebnis belasteten. Nach Abzug der Steuern ergab sich damit für die ersten drei Monate ein Periodenergebnis von 2,5 Mio. EUR (Vorjahr: 3,1 Mio. EUR). Ivo Huhmann, Vorstand und Chief Financial Officer der Leifheit AG, kommentiert: "Auch im ersten Quartal haben wir mit Nachdruck an den wichtigen strategischen Themen gearbeitet, um im Jubiläumsjahr von Leifheit die Unternehmensentwicklung erfolgreich fortzuführen. Dabei konzentrieren wir uns darauf, die Potenziale im E-Commerce konsequenter auszuschöpfen, ausgewählte Produktsegmente zu überarbeiten, die IT-Landschaft zu modernisieren und unsere Marken in Osteuropa weiter zu stärken. Das starke Wachstum im E-Commerce von etwa 19 Prozent zeigt, dass wir auf Kurs sind." Im Berichtszeitraum konnte der Leifheit-Konzern in den ausländischen Vertriebsregionen ein Wachstum verzeichnen. Entsprechend nahmen die Auslandsumsätze deutlich um 11,3 Prozent auf 35,5 Mio. EUR zu (Vorjahr: 31,9 Mio. EUR). Damit erreichte der Auslandsanteil am Umsatz 55,3 Prozent (Vorjahr: 51,3 Prozent). Die Umsatzerlöse in der Region Zentraleuropa erhöhten sich, vor allem bedingt durch eine positive Entwicklung in Italien, in den ersten drei Quartalen 2019 um 6,7 Prozent auf 25,2 Mio. EUR (Vorjahr: 23,6 Mio. EUR). Gleichzeitig verzeichnete der Konzern in Osteuropa ein deutliches Wachstum um 30,0 Prozent auf 8,5 Mio. EUR (Vorjahr: 6,5 Mio. EUR). Das kräftige Umsatzwachstum, vorwiegend in Tschechien und Polen, wurde vor allem durch verstärkte Aktivitäten zum Ausbau der Marken getrieben. Der Heimatmarkt Deutschland entwickelte sich aufgrund von Aktionsverschiebungen in spätere Quartale leicht rückläufig, so dass der Umsatz im ersten Quartal 28,8 Mio. EUR betrug (Vorjahr: 30,3 Mio. EUR). Im Berichtsjahr 2018 wurden die Geschäftssegmente - bisher im Marken- und Volumengeschäft dargestellt - neu organisiert. Im Segment Household erzielte der Leifheit-Konzern in den ersten drei Monaten 2019 ein solides Umsatzwachstum von 3,0 Prozent. Der Umsatz belief sich auf 52,1 Mio. EUR nach 50,5 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Dabei konnte Leifheit nicht nur in der Produktkategorie Reinigen deutlich zulegen, sondern auch der Absatz elektrischer Produkte zum Reinigen von Glasflächen ist wieder moderat gestiegen. Darüber hinaus trugen Produkteinführungen wie der Leifheit Dampfreiniger CleanTenso zum Wachstum bei. Im Segment Wellbeing konnte Leifheit den Umsatz deutlich um 8,6 Prozent auf 5,2 Mio. EUR steigern (Vorjahr: 4,8 Mio. EUR). Der Anteil am Konzernumsatz lag damit etwas über dem Vorjahreswert bei 8,1 Prozent (Vorjahr: 7,7 Prozent). Zum Wachstum trug vorwiegend das neue Sortiment an Waagen, insbesondere für die Küche, bei. Zugleich hat sich der mit dem Produktsortiment von Soehnle Medical erzielte Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Auch im Segment Private Label verzeichnete Leifheit ein leichtes Umsatzwachstum von 2,4 Prozent auf 7,0 Mio. EUR (Vorjahr: 6,9 Mio. EUR). Dabei entwickelte sich der Umsatz der Tochtergesellschaft Birambeau in Frankreich positiv, während die Umsätze der Tochtergesellschaft Herby zurückgingen. Für das Geschäftsjahr 2019 rechnet der Vorstand unverändert mit einem Umsatzwachstum im Konzern um rund 3 bis 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und geht weiterhin von einem Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) von etwa 9 bis 10 Mio. EUR aus. Zusätzliche Informationen finden Sie in der Quartalsmitteilung zum 30. März 2019, die unter http://Finanzberichte.leifheit-group.com zur Verfügung steht. Über Leifheit Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle - zwei der bekanntesten Marken Deutschlands - zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment zudem im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Kernkompetenzen in den Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Der Leifheit-Konzern beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und verfügt über 15 eigene Standorte und Niederlassungen weltweit. Seit 1984 sind die Aktien der Leifheit AG im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de. Kontakt: Leifheit AG D-56377 Nassau ir@leifheit.com +49 2604 977218 14.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Leifheit Aktiengesellschaft Leifheitstraße 1 56377 Nassau / Lahn Deutschland Telefon: 02604 977-0 Fax: 02604 977-340 E-Mail: ir@leifheit.com Internet: www.leifheit-group.com ISIN: DE0006464506 WKN: 646450 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 810751 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 810751 14.05.2019 ISIN DE0006464506 AXC0121 2019-05-14/09:26