Nach dem 28-Prozent-Kurssprung am Freitag hat die ThyssenKrupp-Aktie bereits wieder rund zehn Prozent verloren. Am heutigen Dienstag hat der DAX-Konzern nun die Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt. Aufgrund der konjunkturellen Abkühlung ist ThyssenKrupp dabei in die roten Zahlen gerutscht. An der Börse kommt das nicht gut an.

