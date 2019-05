Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 209 Pence belassen. Die Quartalszahlen des britischen Mobilfunkkonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, der Ausblick jedoch enthalte Licht und Schatten, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Vor allem das Ziel für das operative Jahresergebnis (Ebitda) liege etwas unter der Konsensschätzung. Die Dividendenkürzung indes sei nach den Spekulationen in der Presse weitgehend keine Überraschung mehr gewesen./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2019 / 02:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2019 / 07:10 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-05-14/09:36

ISIN: GB00BH4HKS39