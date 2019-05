München (ots) -



Verbraucher zahlen für Konsumentenkredite immer niedrigere Zinsen. 2011 erhielten CHECK24-Kunden Kredite zu einem durchschnittlichen Effektivzins von 6,76 Prozent. 2018 betrug der durchschnittliche Kreditzins nur noch 3,76 Prozent effektiv pro Jahr.* Das entspricht einer Senkung um 44 Prozent.



Im gleichen Zeitraum verringerte sich der durchschnittliche Effektivzins für Konsumentenkredite an Privathaushalte in Deutschland nur um 25 Prozent - von 7,65 Prozent auf 5,85 Prozent.** Damit erhielten CHECK24-Kunden im vergangenen Jahr um 36 Prozent günstigere Kredite als Verbraucher im Bundesdurchschnitt.



"Unser Kreditvergleich sorgt für mehr Wettbewerb und erhöht die Transparenz", sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Zudem haben Banken mit volldigitalen Online-Krediten weniger Aufwand. Dadurch erhalten CHECK24-Kunden bessere Angebote als der Bundesdurchschnitt. Aktuell schenken wir unseren Kunden zusätzlich für drei Monate die Zinskosten ihres Kredits."



Bei Verbraucherfragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 200 Kreditexperten persönlich



Bei sämtlichen Fragen zu einem Konsumentenkredit helfen über 200 CHECK24-Kreditexperten im persönlichen Beratungsgespräch per Telefon oder E-Mail. Im Kreditcenter haben Kunden ihre Darlehen im Blick, können neue Anfragen starten und das passende Angebot digital abschließen.



Mit dem SmartAntrag bietet CHECK24 einen volldigitalen Kreditantrag. Dadurch entfallen 70 Prozent der Kundendateneingaben. Der sogenannte digitale Kontoblick übernimmt mithilfe künstlicher Intelligenz die notwendigen Daten aus dem Girokonto des Antragstellers. Das Risiko einer Kreditablehnung durch Fehleingaben wird so reduziert.



*Basis: alle Kreditabschlüsse über CHECK24 seit 2011, weitere Informationen unter https://www.check24.de/kredit/publikationen/kreditzinsen-2019/ **Quelle: Zinsstatistik der Deutschen Bundesbank - effektiver Jahreszins einschließlich Kosten für Konsumentenkredite an private Haushalte, Gewichtung nach Neugeschäftsvolumina (eigene Berechnung)



