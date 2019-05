Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Der Düngemittel-Hersteller habe mit seinem operativen Ergebnis (Ebitda) im ersten Quartal die Konsensschätzung leicht übertroffen und der freie Barmittelfluss (FCF) habe sich verbessert, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Alles in allem dürften die Zahlen für Zuversicht sorgen. Allerdings sei die Aktie im Vergleich zur Qualität des Geschäfts von K+S inzwischen teuer./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2019 / 07:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2019 / 07:44 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

