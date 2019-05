Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44,20 Euro belassen. Im zweiten Geschäftsquartal sei die erwartet starke Trendwende nach dem Verlust zum Jahresauftakt gelungen, schrieb Analyst Tim Dawson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Gewinn sei allerdings nicht ganz so hoch gewesen wie von ihm gehofft./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2019 / 08:41 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2019 / 08:41 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A1TNUT7