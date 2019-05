Evotec: Diese Nachrichten haben es in sich

Evotecs Hauptversammlung 2018 hat dem Beschlussvorschlag zur Umwandlung von einer AG in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, "SE") bereits am 20. Juni 2018 zugestimmt. Fast ein Jahr später, am 1. April 2019, hat der TecDAX- und MDAX-Konzern bekannt gegeben, dass diese Umwandlung mit der Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg wirksam wurde. Ab sofort firmiert das Biotechnologieunternehmen als Evotec SE (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809).

Laut Unternehmensdarstellung spiegelt diese Umwandlung die strategische europäische und internationale Ausrichtung des gesamten Evotec-Konzerns mit Standorten in Frankreich, Deutschland, Italien, der Schweiz sowie in UK und den USA wider. Nur kurze Zeit später durfte Evotec den ersten Quartalsbericht als Europäische Aktiengesellschaft vorlegen. Dieser hatte es mal wieder in sich.

Das Evotec-Management sprach von einem sehr guten Start in das Geschäftsjahr 2019. Marktteilnehmer reagierten zunächst ebenfalls euphorisch. Zumal sich auch der Ausblick auf das Gesamtjahr sehen lassen konnte.

