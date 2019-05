Der Ausstieg von Rocket Internet beim Kochboxen-Versender Hellofresh hat deren Aktienkurs am Dienstag belastet. Sie verloren zwei Prozent auf 8,41 Euro. Papiere von Rocket Internet legten hingegen angesichts eines Verkaufserlöses von knapp 350 Millionen Euro um 2,7 Prozent zu.

Ein Händler nannte den Kursverlust der Hellofresh-Aktien "sehr moderat". Denn mit einem Platzierungspreis von 8 Euro sei der Abschlag mit fast sieben Prozent zum Schlusskurs am Vortag recht groß. Am Markt dürfte aber auch Erleichterung herrschen, dass dieser Aktienüberhang nun vollständig abgebaut sei, so der Händler. Auch steige nun der Streubesitz deutlich./bek/jha/

