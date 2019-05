Wir alle haben unterschiedliche Gründe, das Sparen für den Ruhestand während unserer Karriere zu verschieben. In den 20ern tendiert unser Einkommen dazu, durch Studienkredite monopolisiert zu werden. In den 30ern kaufen wir Häuser und kämpfen mit den Kosten für unsere Kinder. In unseren 40ern und 50ern bezahlen wir für das College und zahlen ein kleines Vermögen für die Häuser, die wir vor Jahren gekauft haben und die anfangen, auseinander zu fallen. All das könnte erklären, warum fast die Hälfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...