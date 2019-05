Mit Thomas Becker hat IMA Dairy & Food seit Ende Dezember 2018 einen neuen Mehrheitseigentümer. Bei einem Pressegespräch am 13.05.2019 stellte Becker, der zuletzt Vorsitzender der Geschäftsführung bei Rovema, seine Strategie vor. Die Marken Gasti, Hamba, Hassia und Erca der IMA Dairy & Food-Gruppe sollen künftig wieder selbständig am Markt auftreten und eine stärkere Markenidentität erhalten, wie CEO & Partner Thomas Becker erklärt. Mit 60 Prozent Beteiligung ist Becker seit Ende 2018 Mehrheitsanteilseigner des Unternehmens. "Das war wichtig, um die Möglichkeit zu haben, die Firma in eine neue ...

