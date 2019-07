Osram steht vor dem Verkauf. Nach nur sechs Jahren Eigenständigkeit soll eine der bekanntesten deutschen Industriefirmen an US-Finanzinvestoren gehen. Vorstand und Aufsichtsrat des Lichtkonzerns unterstützen die Offerte. Die Analysten haben ihre Kursziele dem Angebotspreis angepasst. Zeit für Gewinnmitnahmen. Zur Erinnerung: Bain Capital und Carlyle hatten am Mittwochabend ein Übernahmeangebot von 35 Euro je Aktie angekündigt, was das Eigenkapital von Osram mit 3,4 Milliarden Euro bewertet. Die ...

