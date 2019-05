Wachstumsfinanzierung für Berliner Gelenkschutz-Experten: SHS investiert in Betterguards DGAP-News: SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement / Schlagwort(e): Private Equity/Finanzierung Wachstumsfinanzierung für Berliner Gelenkschutz-Experten: SHS investiert in Betterguards 14.05.2019 / 10:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Drittes Investment aus fünftem SHS-Fonds - Aufbau eines diversifizierten Portfolios von Medizintechnik- und Life-Science-Unternehmen Tübingen/Berlin, 14. Mai 2019 - Mit seinem fünften Fonds beteiligt sich der Tübinger Medizintechnik-Investor SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH mit einem mittleren einstelligen Millionenbetrag an der Betterguards Technology GmbH. Die Technologie des Berlin-Brandenburger Unternehmens richtet sich vor allem an Hersteller aus den Bereichen Sportartikel, Orthopädietechnik und Arbeitsschutz. Auf Basis einer innovativen Material-Werkstoffkombination hat Betterguards eine Plattformtechnologie entwickelt, die menschliche Gelenke schützt und damit vor allem Bänder- und Sehnenverletzungen vorbeugt. Neben SHS haben sich auch die bisherigen Investoren BFB Brandenburg Kapital, Tochter der Brandenburger Förderbank ILB, und Die BrückenKöpfe an der Finanzierungsrunde beteiligt. Für SHS ist es das dritte Investment aus dem fünften Fonds. Aus Mitteln des Fonds wird ein diversifiziertes Portfolio von Medizintechnik- und Life-Science-Unternehmen aufgebaut. Finales Closing des Fonds ist in Kürze vorgesehen. Die 2014 gegründete Betterguards Technology GmbH mit Sitz in Berlin und einer Produktionsstätte in Brandenburg entwickelt und produziert intelligente Bauteile (sogenannte Adaptoren), die beispielsweise in Sportschuhe, Bandagen oder Arbeitsschutzschuhe integriert werden können. Mit diesem Alleinstellungsmerkmal ausgestattet können die Träger vor Gelenkverletzungen geschützt werden. Mit Juzo, einem Anbieter sportmedizinischer Bandagen und Orthesen, arbeitet Betterguards bereits zusammen. Die zugrunde liegende, breit patentierte Technologie verbindet Bewegungsfreiheit und Schutz: Der bei normalen Bewegungen dehnbare Adaptor von Betterguards versteift sich nur bei sehr schnellen, kritischen Bewegungen - wie beim Umknicken - binnen kürzester Zeit und schützt dadurch das Gelenk vor einer Überstreckung; danach, unmittelbar nachdem die kritische Krafteinwirkung vorüber ist, kehrt er in seinen dehnbaren Ausgangszustand zurück und ermöglicht ein natürliches Bewegungsmuster. "Wir freuen uns sehr, mit SHS einen weiteren Spezialisten im Medizintechnik- und Gesundheitsmarkt an Bord zu haben. Branchenkompetenz und Know-how von SHS werden uns weiterhelfen, unser Unternehmen noch besser im Gesundheitsmarkt zu positionieren und das Wachstumspotenzial unserer Plattformtechnologie voll auszuschöpfen", sagt Vinzenz Bichler, Gründer und CEO von Betterguards. Cornelius Maas, Senior Investment Manager bei SHS, kommentiert: "An Betterguards hat uns die Kombination aus New-Materials- und Ingenieurs-Expertise beeindruckt. Für den Sprunggelenkschutz hat das Unternehmen schon eine strategische Partnerschaft mit einem renommierten Orthopädietechnikhersteller geschlossen. Wir sind überzeugt, mit Betterguards ein wachstumsstarkes Unternehmen identifiziert zu haben, das wir gerne bei seinen weiteren Entwicklungsschritten begleiten. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit." "Aus unserer starken Deal-Pipeline konnte unser Team mit Betterguards bereits die dritte Transaktion für unseren Fonds SHS V realisieren. Noch einige Wochen können sich an dem Sektorfonds Investoren beteiligen, die eine Private-Equity-Anlage im wachstumsstarken Medizintechnik- und Life-Science-Markt suchen", sagt Hubertus Leonhardt, Geschäftsführer und Partner bei SHS. Über die SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH: Die Tübinger SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement investiert in Medizintechnik- und Life-Science-Unternehmen mit Fokus auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel und Nachfolgesituationen. Dabei geht SHS sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen ein. Als erfahrener Brancheninvestor unterstützt das 1993 gegründete Unternehmen das Wachstum seiner Portfoliogesellschaften durch ein Netzwerk an Kooperationen, zum Beispiel bei der Einführung neuer Produkte, bei regulatorischen Themen oder beim Eintritt in weitere Märkte. Zu den deutschen und internationalen Investoren der SHS-Fonds gehören etwa berufsständische Versorgungswerke, Pensionsfonds, strategische Investoren, Dachfonds, Family Offices, Unternehmer und das SHS-Managementteam. Das Eigenkapital-Investment der AIFM-registrierten Gesellschaft beträgt bis zu 30 Mio. EUR, darüber hinausgehende Volumina können mit einem Netzwerk von Co-Investoren umgesetzt werden. Aktuell legt SHS seinen fünften Fonds auf. Der Fonds hat bereits Kapitalzusagen in Höhe von über 100 Mio. Euro erhalten und ist noch bis 30. Juni 2019 für Investoren offen. Weitere Informationen: http://www.shs-capital.eu Interesse an regelmäßigen Updates zu SHS? Abonnieren Sie unseren Newsletter! http://www.shs-capital.eu/newsletter/ Pressekontakt: Dr. Reinhard Saller IWK GmbH Communication. Partner. Ohmstraße 1 80802 München Tel.: +49 (0) 89 2000 3030 Fax: +49 (0) 89 2000 3040 shs@iwk-cp.com www.iwk-cp.com IWK GmbH. Sitz: München. Geschäftsführung: Ira Wülfing, Dr. Reinhard Saller. Amtsgericht München HRB 175240 14.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 810799 14.05.2019 AXC0146 2019-05-14/10:03