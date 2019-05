Das MDax-Unernehmen hat seinen Gewinn um 16,5 Prozent gesteigert. Dazu haben vor allem steigende Vertragsmieten beigetragen.

Höhere Mieten vor allem in Berlin haben dem Immobilienkonzern Deutsche Wohnen auch im Auftaktquartal Auftrieb gegeben. Der operative Gewinn stieg im Jahresvergleich um 16,5 Prozent auf 144 Millionen Euro, wie das MDax-Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Den Ausblick für 2019 bestätigte der Konkurrent von ...

