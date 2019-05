Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Klima zwischen den USA und China ist angespannt und eine diplomatische Lösung des Iran-Konflikts zeichnet sich ebenfalls nicht ab, so die Analysten der Helaba.Insofern bleibe die Risikoaversion erhöht und daran werde die heute anstehende ZEW-Umfrage wohl nichts ändern. Das Korrekturpotenzial am Rentenmarkt erscheine daher begrenzt, zumal auch das technische Bild per saldo als unterstützend zu bezeichnen sei. So würden sich MACD und Stochastik gen Norden richten und der DMI stehe im Kauf. Widerstände würden die Analysten bei 166,61 und am Kontrakthoch bei 166,75 lokalisieren. Unterstützungen seien im Bereich 165,92/166,00, an der 21-Tagelinie (165,47) und bei 165,24 zu finden. Die Trading-Range liege zwischen 165,70 und 166,75. ...

