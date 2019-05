JPMorgan hat AB Inbev vor Investorenveranstaltungen des Spirituosenherstellers Diageo sowie des Brauereikonzerns in New York auf "Neutral" belassen. Der US-Alkoholmarkt tendiere weiter zunehmend zu hochwertigen Produkten und der Konsumentengeschmack wechsele rapide, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beide Konzerne dürften daher in Sachen Wachstum ihre Anstrengungen in den Fokus rücken, entsprechende Innovationen auf den Markt zu bringen. Bei AB Inbev sei die Ebitda-Marge in den vergangenen drei Jahren gleich geblieben und eine Wende nicht in Sicht. Vielmehr rechnet sie mit Margendruck./ck/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2019 / 05:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2019 / 05:14 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-05-14/10:12

ISIN: BE0974293251