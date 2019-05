BERLIN (Dow Jones)--Eine "gezielte Verbesserung der Infrastruktur in vielen ländlichen Regionen Deutschlands" hat der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Helmut Schleweis, gefordert. "Der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in unserem Land muss wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden", verlangte Schleweis bei der Auftaktpressekonferenz zum 26. Deutschen Sparkassentag in Hamburg nach einer Mitteilung des DSGV. "Schon deshalb benötigen viele ländliche Räume Investitionen in eine moderne digitale, soziale und Verkehrs-Infrastruktur."

Den Sparkassen komme dabei die Aufgabe zu, überall im Land die kreditwirtschaftliche Versorgung sicherzustellen - zwei Drittel der über 9.300 mitarbeiterbesetzten Geschäftsstellen befänden sich außerhalb der städtischen Regionen. Bei dem Sparkassentag sollten in den kommenden zwei Tagen insbesondere gesellschaftspolitische Fragestellungen zum Zusammenhalt der Gesellschaft und der Rolle der Sparkassen diskutiert werden. Die Sparkassen wollten dabei "für mehr Gemeinsamkeit in unserer Gesellschaft eintreten" und gäben dazu eine "Hamburger Erklärung" ab.

In dieser Erklärung, die am Dienstag veröffentlicht wird und in deren Text Dow Jones Newswires Einblick hatte, benennen die Sparkassen in sieben Punkten Herausforderungen für die Zukunft. Die Sparkassen sprechen sich darin für Europa, Wohlstand für alle, die Erhaltung von Selbstbestimmung in der digitalen Welt, eine Stärkung mittelständischer Strukturen, der Schaffung bezahlbarer Wohnungen, eine Attraktivität aller Teile Deutschlands und für Investitionen in ein gutes Miteinander aus.

"Auch heute stehen Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen wieder inmitten eines umfassenden wirtschaftlichen und sozialen Wandels - beschleunigt durch die digitale Revolution und globale Kräfteverschiebungen", betonen sie. Unter anderem warnen die Sparkassen vor einer Verschiebung von Lasten und Verantwortung auf andere in Europa. "Das betrifft nicht zuletzt auch die Verantwortung für die jeweiligen Bank- und Finanzsysteme." Finanzpolitik und Regulatorik müssten zudem die kreditbasierte Mittelstandsfinanzierung in der Europäischen Kapitalmarktunion stärken, damit vor allem familiengeführte Unternehmen ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit behalten könnten.

