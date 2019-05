Der dritte Börsengang in Deutschland. Frequentis kommt auf's Parkett.



Zu 18 Euro wurden die Aktien pro Stück ausgegeben. 18 Euro der erste Kurs. In Wien, wo Frequentis zeitlgleich gelistet wurde, startete die Aktie mit 18,12 Euro, rutschte dann aber ab. In einem schwierigen Marktumfeld mit 600 Punkten Verlust im Dow Jones berichtet Antje Erhard an der Börse Frankfurt.