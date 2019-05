Pandora eilte die letzten Jahre von Erfolg zu Erfolg, aber mit den Problemen in der wichtigsten Kategorie "Charms", kleine Schmuckstücke, mit denen man Armreife bestecken kann, setzte ein tiefer Fall ein. Trotzdem ist die Marke weiterhin intakt und Pandora kontrolliert die komplette Wertschöpfungskette von Design, über Produktion bis hin zum Verkauf und die Margen sind trotzdem noch hoch, da die Kunden bei Schmuck auch nicht zu wenig ausgeben wollen. Pandora muss sich aber stückweit neu erfinden und zu einem Vollsortimenter werden, was auch mit neuem Managementteam gelingen soll. Für Valueinvestoren könnte die Aktie nach dem Kursverfall interessant sein, denn neben Dieser Artikel Pandora Aktie: Globaler integrierter Schmuckkonzern wird zum Turn Around Fall erschien zuerst auf investresearch.net. ...

