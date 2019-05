Aktie im Fokus - Evonik: Der Kampf um die 200-Tage-Linie (EMA-Basis) bei Evonik ...

Der Kampf um die 200-Tage-Linie (EMA-Basis) bei Evonik hält an. Zwar schloss der Kurs gestern mit einem Minus von 2,13 Prozent auf 25,69 Euro darunter, schaut man sich die Kerzen der letzten Handelstage im Chart an, so haben diese aber alle noch Kontakt zu diesem wichtigen gleitenden Durchschnitt.

Erst ein nachhaltiger Fall unter 25,46 Euro könnte eine klare Entscheidung für die Bären bringen, die nächste Unterstützung liegt dann erst bei 23,78 Euro. Kann der Aktienkurs von Evonik dagegen die 200-Tage-Linie (EMA-Basis) zurückerobern, welche derzeit bei 26,39 Euro verläuft, könnte sich das Blatt zu Gunsten der Bullen wenden.

