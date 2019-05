Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem massiven Abverkauf am Vortag notieren die Aktienmärkte in Europa am Dienstag im Plus. Konziliantere Töne von US-Präsident Donald Trump stützen ein wenig die Stimmung. So hat sich Trump zuversichtlich geäußert, dass die Handelsgespräche zwischen China und den USA letztlich erfolgreich sein werden, und hat zudem betont, dass noch keine Entscheidung darüber gefallen sei, ob nun auch die restlichen chinesischen Importe in die USA von 325 Milliarden Dollar mit Zöllen belegt werden sollen.

Auf Unternehmensseite gilt es erneut, eine Flut von Quartalszahlen zu verarbeiten. Zudem hat Bayer beim dritten Schadensersatzprozess um Monsantos Unkrautvernichter Roundup die dritte und bisher verheerendste Niederlage erlitten. In diesem Umfeld legt der DAX um 0,3 Prozent auf 11.915 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,5 Prozent auf 3.338 Punkte.

Bayer erneut in den USA verurteilt

Eine Jury im nordkalifornischen Oakland verurteilte Bayer zu 2 Milliarden Dollar an Strafschadenersatz und 55 Millionen Dollar an Schadenersatz für ein Paar, das seinen Lymphdrüsenkrebs auf den langjährigen Einsatz von Glyphosat in seinem Garten zurückführt. Große Schadenersatzzahlungen werden indessen oft in der Berufung reduziert. Das kurzfristige Sentiment für das Pharma- und Chemieunternehmen bezeichnen die Analysten der Citi gleichwohl als "schrecklich". Für die Aktie geht es um 2,5 Prozent nach unten.

Der Immobilienkonzern Vonovia hat die Aktien aus seiner Kapitalerhöhung bei 45,10 Euro platziert. Platziert wurden 16,5 Millionen Aktien bei institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich damit auf 744,15 Millionen Euro vor Provisionen und Kosten. Mit dem Erlös soll unter anderem eine Portfolio-Akquisition der schwedischen Tochter Victoria Park auf Konzernebene refinanziert werden. Die Aktie notiert 1,8 Prozent im Minus.

Drei DAX-Unternehmen mit Zahlen

Thyssenkrupp hat im zweiten Quartal trotz eines leichten Wachstums weniger verdient und ist unter dem Strich in die roten Zahlen gerutscht. In nahezu allen Geschäftsfeldern gingen die Ergebniskennziffern zurück, besonders deutlich aber im Stahl und im Werkstoffhandel. Analysten bewerten den Ordereingang ebenso wie den freien Cashflow positiv, für die Aktie geht es um 1,3 Prozent moderat nach oben.

Klar besser als erwartet sind die Zahlen von Allianz (plus 0,4 Prozent) ausgefallen, heißt es in einer ersten Einschätzung im Handel. Man habe nur "ein relativ gewöhnliches Quartal" erwartet, nicht aber einen derart deutlichen Prämienanstieg. Vor allem im Schaden- und Unfallgeschäft sei es besser als erwartet gelaufen, die Schaden-Kosten-Quote konnte weiter verbessert werden. Dennoch hat Allianz die Jahresprognose nur bestätigt.

Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck (minus 0,9 Prozent) hat im ersten Quartal bei steigenden Einnahmen weniger verdient als erwartet. Den organischen Ausblick auf das laufende Jahr bestätigte und konkretisierte der DAX-Konzern aus Darmstadt, sieht bei den unbereinigten Zahlen aber eine geringere Belastung durch Wechselkurse als noch zum Jahresauftakt.

Für die VW-Aktie geht es um 2 Prozent nach oben, nachdem der Konzern nun doch an seinen IPO-Plänen für Traton festhält. Die Analysten von Jefferies beziffern den Wert der Lkw-Tochter Traton, die VW noch vor der Sommerpause an die Börse bringen will, auf 15 bis 16 Milliarden Euro. Die Analysten würden den Schritt begrüßen, da die aktuelle VW-Bilanz die Umsetzung von Tratons "Global Champion Strategy" erschwere.

Hellofresh verkraftet Platzierung gut

Rocket Internet hat sich für etwa 350 Millionen Euro vom restlichen Anteil an Hellofresh getrennt. Der Berliner Startup-Inkubator teilte mit, dass die 43,7 Millionen Aktien des Kochboxenversenders für 8,00 Euro je Aktie platziert wurden. Basierend auf dem Hellofresh-Schlusskurs vom Montag war der Anteil etwa 375 Millionen Euro wert. Die Aktie notiert 2 Prozent leichter bei 8,41 Euro und damit deutlich oberhalb des Platzierungspreises. Positiv wird gesehen, dass sich der Hauptaktionär komplett verabschiedet hat und damit ein potenzieller Aktienüberhang nicht mehr vorhanden ist.

Der Düngemittel- und Salzeproduzent K+S (plus 5 Prozent) hat dank guter Nachfrage und gestiegener Preise im größten Kundensegment Landwirtschaft im ersten Quartal mehr umgesetzt und verdient. Für das Gesamtjahr ist der Konzern aus Kassel daher zuversichtlich, seine Ziele zu erreichen.

Der Biotech-Konzern Evotec hat im ersten Quartal 2019 dank eines guten Basisgeschäfts und höherer Meilensteinerträge Umsatz und Ergebnis kräftig gesteigert, an der Börse geht es für den Wert um 4 Prozent nach oben.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.337,80 0,51 17,02 11,21 Stoxx-50 3.067,75 0,45 13,89 11,15 DAX 11.915,16 0,32 38,51 12,84 MDAX 25.303,01 1,06 265,83 17,21 TecDAX 2.777,32 1,19 32,65 13,35 SDAX 11.126,73 0,49 54,53 17,01 FTSE 7.207,76 0,62 44,08 6,47 CAC 5.298,31 0,68 35,74 12,00 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,06 0,01 -0,30 US-Zehnjahresrendite 2,41 0,01 -0,27 DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 18:27 Uhr EUR/USD 1,1239 +0,1% 1,1225 1,1235 EUR/JPY 123,23 +0,5% 122,63 122,58 EUR/CHF 1,1310 +0,1% 1,1293 1,1304 EUR/GBR 0,8689 +0,3% 0,8660 0,8676 USD/JPY 109,56 +0,3% 109,22 109,10 GBP/USD 1,2951 -0,1% 1,2963 1,2951 Bitcoin BTC/USD 8.021,51 -1,19 8.118,51 7.877,76 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,99 61,04 -0,1% -0,05 +30,0% Brent/ICE 70,43 70,23 +0,3% 0,20 +27,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.298,01 1.299,91 -0,1% -1,90 +1,2% Silber (Spot) 14,78 14,78 -0,0% -0,00 -4,7% Platin (Spot) 860,62 853,93 +0,8% +6,69 +8,1% Kupfer-Future 2,74 2,73 +0,5% +0,01 +4,0% ===

