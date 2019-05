Rocket Internet hat sich für etwa 350 Millionen Euro vom restlichen Anteil an HelloFresh getrennt.Der Berliner Startup-Inkubator teilte mit, dass die 43,7 Millionen Aktien des Kochboxenversenders für 8,00 Euro je Aktie platziert wurden. Damit wurden die Aktien mit einem Abschlag zum HelloFresh-Schlusskurs von 8,58 Euro am Montag verkauft. Basierend auf dem HelloFresh-Schlusskurs vom Montag war der Anteil etwa 375 Millionen Euro wert.Die Platzierung fand seit Montagabend in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...