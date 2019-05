United Labels AG: Umsatz- und Ergebnissteigerung im ersten Quartal DGAP-Ad-hoc: United Labels AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis United Labels AG: Umsatz- und Ergebnissteigerung im ersten Quartal 14.05.2019 / 10:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ad-hoc-Mitteilung der United Labels AG vom 14. Mai 2019 ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956, Ticker: ULC United Labels AG: Umsatz- und Ergebnissteigerung im ersten Quartal - Konzernumsatz im ersten Quartal stieg um 7,9% auf EUR 7,1 Mio. - EBITDA stieg überproportional um 38,5% auf EUR 0,9 Mio. - Konzernjahresüberschuss verbesserte sich um 31,1% auf TEUR 316 Münster, 14.05.2019. Die United Labels AG steigerte in den ersten drei Monaten 2019 den Konzernumsatz um 7,9% auf EUR 7,1 Mio. (VJ: EUR 6,6 Mio.). Dabei stieg das Konzernergebnis vor Abschreibungen und Zinsen (EBITDA) überproportional um 38,5% auf EUR 0,9 Mio. (VJ: EUR 0,7 Mio.). Das EBIT erhöhte sich um 16,8% auf TEUR 632 (VJ: TEUR 541). Im Konzernergebnis nach Steuern verbesserte sich die Gesellschaft in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres um 31,1% auf TEUR 316 (VJ: TEUR 241). Der operative Cash Flow betrug EUR 1,2 Mio. gegenüber EUR 1,5 Mio. im gleichen Vorjahreszeitraum. Insbesondere in Deutschland wurde der Umsatz wieder deutlich gesteigert und erhöhte sich um 30,6%. Im Bereich Fachhandel werden bestehende und neue Handelspartner mit den Themen "Playmobil", "Pummeleinhorn", "Der Grüffelo", und "Ralph Ruthe" bedient. Im Großkundenbereich sind klassische Marken wie "Snoopy", "Batman", "Hello Kitty" und "Peppa Pig" nachgefragt. In der zweiten Jahreshälfte werden zudem die ersten Kollektionen zu "Pummel & Friends", "Rabe Socke" und "Harry Potter" dem Handel angeboten. Insgesamt umfasst das Markenportfolio der Gesellschaft derzeit rund 40 Marken aus dem Bereich Medien/Entertainment/Gaming für die unterschiedlichsten Zielgruppen und Vertriebsschienen. Einher geht mit der Erweiterung des Markenportfolios auch der stetige Ausbau des Vertriebspersonals. Neben dem B2B-Händlershop für Handelspartner, werden für Endverbraucher ausgewählte Produktlinien über die eigenen Internetshops der Elfen Service GmbH vertrieben. Insgesamt ist geplant, dass der Konzernumsatz im laufenden Geschäftsjahr 2019 um 2% - 7% wächst. Das EBIT soll dabei für 2019 nach derzeitiger Einschätzung zwischen EUR 1,7 Mio. und EUR 2,5 Mio. liegen. Zum Erreichen der Ertragsziele will das Unternehmen besonders die Bereiche Fachhandel und E-Commerce strategisch weiterentwickeln. Der 3-Monatsbericht der United Labels AG steht innerhalb der nächsten Tage hier zum Download bereit: http://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte Weitere Informationen: United Labels AG - Investor Relations - Gildenstraße 6, 48157 Münster, Tel.: +49 (0) 251-3221-0, Fax: +49 (0) 251-3221-960 investorrelations@unitedlabels.com 14.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: United Labels AG Gildenstr. 6 48157 Münster Deutschland Telefon: +49 (0)25 132 21-0 Fax: +49 (0)25 132 21-999 E-Mail: investorrelations@unitedlabels.com Internet: www.unitedlabels.com ISIN: DE0005489561 WKN: 548956 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 810823 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 810823 14.05.2019 CET/CEST ISIN DE0005489561 AXC0161 2019-05-14/10:38