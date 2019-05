Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere von Bayer nach einer weiteren Glyphosat-Gerichtsschlappe in den USA von 62 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Bis zu einem ersten belastungsfähigen rechtskräftigen Urteil im vierten Quartal dürften die Aktien mit Schwankungen auf laufende Prozesse reagieren, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine positive operative Geschäftsentwicklung werde in der Bewertung zunächst nicht durchschlagen./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2019 / 10:04 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2019 / 10:09 / MESZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000BAY0017

