(shareribs.com) Chicago 14.05.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Montag uneinheitlich. Die Sojabohnen blieben schwach, können aber im elektronischen Handel eine deutliche Gegenbewegung vollziehen. Juli-Mais verbessert sich im elektronischen Handel um 6,0 Cents auf 3,625 USD/Scheffel. Bereits im gestrigen Handel ging es für Mais nach oben. Zuvor erreichte der Kontrakt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...